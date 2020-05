Ivan Gonzalez, arrivano voci dalla Spagna: ‘È gay’

Deianira Marzano ha sollevato di nuovo la questione sull’omosessualità di Ivan Gonzalez. Ecco perché e cosa è successo

Ivan Gonzalez: le affermazioni su Sonia Pattarino

Ivan Gonzalez ha parlato recentemente della sua ex fidanzata Sonia Pattarino. Ivan ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e alla fine ha scelto lei, con la quale ha avuto una storia d’amore di sette mesi. Poi, dopo una crisi che sembrava essere rientrata, si sono lasciati. Sonia ha fatto delle dichiarazioni precise: Ivan l’avrebbe lasciata per partecipare al GF Vip e per la sua carriera televisiva.

Ivan dal canto suo ha scelto di rinnegare la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi e di non parlare più di Sonia. Nella presentazione al Grande Fratello Vip e durante il suo percorso non è ha mai fatto menzione. Questo non è piaciuto al pubblico che alla prima occasione ha votato per eliminarlo.

Tuttavia, l’ex tronista ha rotto il silenzio su Sonia in un’intervista a Novella 2000. Ivan ha spiegato che Sonia era possessiva, che voleva dei figli e lui no, non si sentiva pronto. Queste dichiarazioni hanno innescato, però, la reazione di Deianira Marzano.

Voci dalla Spagna: ‘Ivan è gay’

Sonia Pattarino ha scelto di non replicare alle affermazioni di Ivan. Tuttavia, l’intervista ha portato all’intervento di Deianira Marzano. Sapete molto bene, se seguite il gossip, che Deianira è una blogger che da qualche anno si occupa di “smascherare” i protagonisti dei programmi di Maria De Filippi in particolare, ma non solo.

Ebbene, Deianira è apparsa dal suo profilo social in una serie di Instagram Stories in cui ha parlato proprio di Ivan. Ha svelato di aver parlato con Sonia, dopo l’intervista del modello, e che l’ex corteggiatrice le ha confidato che le arrivano tanti messaggi dalla Spagna che affermano con sicurezza che Ivan è gay e che quindi non può essere interessato e innamorarsi di nessuna donna.

Inoltre, Ivan ha affermato che è innamorato di una donna che è impegnata e questo secondo Deianira è molto sospetto per uno come lui che ha un grande successo con le donne. Anche Paola Caruso (compagna d’avventura di Ivan a L’Isola dei famosi spagnola) aveva detto che lui era omosessuale, ma che non voleva ammetterlo. Ivan, però, si è sempre dichiarato eterosessuale. Secondo voi come stanno davvero le cose? Ivan sta mentendo per poter partecipare più facilmente ai programmi televisivi o è un’ipotesi fuori luogo?