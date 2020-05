Amadeus vuota il sacco: “Posso farlo solo con il permesso di mia moglie Giovanna…”

Festival di Sanremo 2021 ad Amadeus? L’ipotesi

Siamo ancora in piena emergenza sanitaria per il Covid-19, tuttavia i vertici di Viale Mazzini stanno già lavorando per realizzare la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Stando ai risultati di febbraio, sembra proprio che il prossimo anno la kermesse canora verrà affidata ancora una volta ad Amadeus. Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno di recente è stato ospite via Skype a Domenica In di Mara Venier, confermando i rumors che da giorni circolano in rete.

Le dichiarazioni di Amadeus a Domenica In

La 70 esima edizione del Festival di Sanremo che si è svolto lo scorso febbraio ha raggiunto dei record. Gran parte del merito va al conduttore e direttore artistico Amadeus che tutte le sere è stato affiancato da Tiziano Ferro e anche il caro amico Rosario Fiorello. In queste ultime settimane, nonostante la pandemia da Coronavirus, in tanti hanno ipotizzato che il marito di Giovanna Civitillo sarà al timone della manifestazione canora per il secondo anno consecutivo.

Ospite a Domenica In, il professionista siculo parlando con Mara Vienier ha detto: “Al primo Sanremo non si dice mai di no” ha confessato l’uomo. Quest’ultimo che ha proseguito: “Al secondo si dice ‘ci penso’ ma il prossimo non sarà il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il Coronavirus“. Al fianco del presentatore era presente anche la moglie che ha fatto una confessione. In pratica Sebastiani da giorni fa riunioni al telefono anche se lei non sa di cosa si tratta.

La battuta di Giovanna Civitillo e il tweet di Fiorello

Durante l’ospitata a Domenica In di Mara Venier, Giovanna Civitillo ha voluto ironizzare dicendo che ha dato il permesso al marito di accettare nuovamente la conduzione del Festival di Sanremo.

Dopo qualche ora anche Rosario Fiorello ha affrontato l’argomento, scrivendo un messaggio su Twitter. “Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: Ha sbagliato numero! accompagnato dall’hashtag #sanremo2021″, ha scritto il noto showman siciliano sul social network.