Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Temptation Island? Ecco la verità

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello VIP. I due ragazzi stanno trascorrendo separatamente la quarantena ma, finite le restrizioni per gli spostamenti tra una Regione e l’altra, potrebbero tornare a riabbracciarsi. A vedere i post sui social e le dichiarazioni rilasciate, poi, pare che entrambi non vedano l’ora di vivere il loro amore al di fuori delle telecamere.

Alcune voci, negli ultimi giorni, hanno parlato di una probabile partecipazione dei due ragazzi alla nuova edizione di Temptation Island che, a quanto pare, si farà nonostante l’emergenza Coronavirus. A togliere ogni dubbio in merito è arrivata, nelle ultime ore, Clizia Incorvaia che dalla sua tenuta in Sicilia ha messo fine a questi dubbi. Cos’ha detto?

Clizia Incorvaia, la risposta a Temptation Island

Se, da diversi giorni, si vocifera che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno tra le coppie interessate dalla versione VIP di Temptation Island, la ragazza ha tenuto a fare una dovuta precisazione. Mancano diversi mesi alla messa in onda del programma e i cast non sono stati ancora definiti. Se pare quasi certa la partecipazione di Giulia Cavaglià e Francesco Sole, lo stesso non si può dire per la coppia formata da Clizia e Paolo.

“Io e Paolo a Temptation Island VIP?” ha detto Clizia con un tono davvero molto stupito. Poi ha proseguito “Assolutamente no, questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere”. Sono queste le poche parole con cui l’influencer del GF VIP 4 ha letteralmente smentita le voci che la volevano nel cast insieme al compagno Paolo.

Temptation Island ai tempi del Covid-19

I promo di Temptation Island che stanno andando in onda in questi giorni, oltre alle dichiarazioni di Raffaella Mennoia, hanno confermato ufficialmente che il reality si farà. Se, a quanto pare, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non faranno parte del cast, si sta lavorando alacremente per definire le coppie partecipanti e i tentatori che metteranno in pericolo la solidità delle coppie.

Ma come si svolgeranno le edizioni di quest’anno data l’emergenza Coronavirus? Non è chiaro ma è possibile che, prima della partecipazione, l’intero cast venga posto in isolamento per un mese al fine di scongiurare del tutto il rischio contagi. Come andrà? Lo vedremo dato che non sono escluse novità nei prossimi giorni.