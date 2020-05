Paolo Bonolis, ora cambia tutto stop con i pettegolezzi “non come si dice”

Paolo Bonolis via da Mediaset tra un anno

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sempre dei protagonisti del gossip, del chiacchiericcio sui social, soprattutto su Instagram dove Sonia è particolarmente attiva. La donna non si preoccupa di rispondere ai suoi follower, senza peli sulla lingua dicendo tutto ciò che le passa per la testa, anche tutto ciò che potrebbe essere grave.

Adesso Paolo Bonolis è intervenuto, per spiegare una faccenda della quale si sta discutendo tantissimo proprio in queste settimane. A quanto pare tra lui e Lucio Presta e l’azienda per la quale ha lavorato negli ultimi 20 anni ci sarebbero stati dei problemi che lo avrebbero costretto a lasciare Mediaset per andare in Rai.

Ma quanto potrebbe essere vera questa notizia? Secondo lui non c’è niente di vero, in quanto il suo contratto è in scadenza il prossimo anno, quindi per un anno ancora rimarrà a farci compagnia proprio su canale 5 con i suoi programmi tanto amati e tanto seguiti.

Paolo Bonolis potrebbe ritornare con ciao Darwin nel 2021

Paolo Bonolis in questi anni ha ottenuto ascolti che gli fanno sicuramente onore, Avanti un altro, ciao Darwin, sono l’esempio migliore. Sul secondo addirittura si pensa possa essere registrata un’altra edizione, che potrebbe andare in onda o nel 2020 o nel 2021. Ovviamente nulla di certo perché non si sa come le cose andranno, non soltanto per il coronavirus, ma anche per il suo contratto in scadenza.

Potrebbe non arrivare registrare le nuove puntate così come potrebbe decidere di prolungare il contratto, fino ad arrivare a conclusione. Mediaset comunque non potrebbe fare a meno di lui, perché grazie alla coppia Bonolis-Laurenti gli ascolti Mediaset raggiungono il picco senza dubbi.

Accuse social nei confronti della coppia fuggita dall’Italia

Nel frattempo Sonia è al centro delle critiche, a causa del coronavirus. Secondo i follower che la seguono su Instagram lei ed il marito se ne sarebbero andati in America Dove la situazione all’inizio non era propriamente identica All’Italia. Quindi sarebbero scappati da un problema sanitario abbastanza preoccupante per andare a godersi il lusso altrove nella serenità.

Qualcuno scrive che entrambi fanno un mestiere che non rientra nei lavori utili. La risposta a questo commento è stata che probabilmente tutto questo ha poco a che fare con il virus, lasciando intendere un offesa nei confronti della donna. Sonia ha anche deciso di pubblicare il commento senza nascondere l’identità della donna e quindi senza preoccuparsi della privacy. Ad ogni modo non ha proprio smentito o dato conferme quindi non sappiamo dove la famiglia si trovi in questo momento.