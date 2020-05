Tina Cipollari, la donna afferma “è dura notti insonne e incubi”

Tina Cipollari lontana dal compagno Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari sta trascorrendo la sua quarantena lontana da Vincenzo Ferrara il suo nuovo compagno a breve sposerà. Sono tutti chiusi in casa a Roma, lei e i suoi figli non vedono Kikò Nalli, il padre, da ormai due mesi, così come lei non vede il suo compagno da altrettanto tempo. Lui è il proprietario di un noto ristorante e per questo adesso è parecchio impegnato.

La donna dice che questa situazione si fa sempre più pesante e difficile, anche se psicologicamente adesso riesce ad affrontarla meglio rispetto all’inizio. I primi giorni, le prime settimane, per lei sono state davvero traumatiche, non riusciva ad accettare l’idea di un cambiamento della sua vita, in modo radicale, aveva tanta paura per i suoi figli. Adesso non può dire di essere serena e tranquilla, ma sicuramente le paure sono diminuite rispetto a prima.

Tina Cipollari ecco come sta affrontando la quarantena

Tina Cipollari e Vincenzo si vedono soltanto in videochiamata, raramente, l’opinionista dice che avendo tre figli non ha tempo per lei, non ha tempo nemmeno per annoiarsi come molte dicono di fare. Ciò che le sta riuscendo davvero difficile è mantenere i figli in casa, cercare di tenere tutto sotto controllo. Soprattutto per quanto riguarda il figlio adolescente, tutto è molto difficile.

Tina e Gemma discutono anche a distanza, interviene Maria

Nel frattempo la donna è ritornata a Uomini e Donne, Maria De Filippi per le settimane di quarantena, ha pensato ad un nuovo format del programma, permettendo a due persone che con loro lavorano da tanto tempo di fare da troniste, in un modo diverso dal classico. Giovanna Abate è stata scelta per il trono classico, mentre nel parterre del trono over è stata scelta Gemma Galgani. Tina e Gemma continuano ad avere parecchi litigi, nonostante siano distanza.

Durante l’ultima puntata Tina e Gemma hanno litigato perché l’opinionista ha avuto da ridire su due corteggiatori parecchio giovani, in due non raggiungono l’età di Gemma. La donna Le ha intimato Di tacere e Tina si è arrabbiata ricordandole di essere lì proprio per commentare e dire la sua opinione.

È dovuta intervenire Maria De Filippi per far ritornare la calma e la serenità tra le due e continuare il programma. Adesso da lunedì in poi ritornerà la solita versione di Uomini e Donne, anche se non si sa ancora come Maria abbia pensato di mantenere distanti i partecipanti del parterre maschile e femminile, così come quelli del trono classico.