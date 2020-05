Paola Caruso momenti angosciosi, afferma di avere paura

Sta vivendo momenti di angoscia Paola Caruso, la showgirl si racconta e parla della salute precaria della madre adottiva, scopriamo cosa è successo

L’isolamento previsto dalla quarantena sta facendo vivere a tutti dei brutti momenti, anche a Paola Caruso. La showgirl si è confessata durante l’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’ e ha parlato di come sta vivendo questo isolamento forzato. La Caruso con il figlio Michelino sono da soli e la showgirl sta soffrendo la lontananza dalle sue due mamme.

Come tutti sanno, Paola ha ritrovato la mamma biologica dopo tantissimi anni, lei era stata adottata ma con entrambe vive un rapporto sereno. La lontananza dalle due donne e comunque da quelle che sono per lei le persone più importanti della sua vita pesa molto. Entrambe le mamme stanno al Sud, in Calabria, quindi non possono andare a trovare la figlia e il nipotino.

Paola Caruso preoccupata per la madre adottiva

Ma perché Paola ha paura? A cosa sono dovuti i suoi momenti di angoscia? In realtà a spaventare Paola non è tanto la quarantena, ma il fatto che la madre adottiva non stia molto bene. Infatti, la donna versa in precarie condizioni di salute e già prima che scoppiasse la pandemia soffriva di alcune problematiche.

La Caruso ha paura che accada qualcosa e che lei non può fare nulla per esserle vicina. La sua ansia è forte e ha confessato nell’intervista di essere molto preoccupata. La donna, che si chiama Wanda, vive in un paesino della Calabria e Paola teme che possa avere bisogno di aiuto. La showgirl ha però detto di sentire spesso entrambe le donne, sia la madre adottiva che quella biologica, e di essere informata sulle loro condizioni.

La Caruso triste per questa quarantena

L’opinionista, spesso in studio nei programmi di Barbara D’Urso su Canale 5, ha anche rinunciato a festeggiare la data in cui ha ritrovato la madre biologica. L’evento è avvenuto grazie alla D’Urso e durante il suo programma ‘Live – Non è la D’Urso’ il 18 aprile 2019.

Quella sera in diretta la Caruso ha letto il responso del Dna ed è stato positivo. In quella puntata le due donne hanno saputo di essere madre e figlia, anche se entrambe nel cuore lo sapevano già. Paola ha detto anche che Michelino ha fatto il compleanno e ha dovuto festeggiarlo solo con la sua mamma, senza le due nonne.