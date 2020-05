Viola Valentino, ricovero in ospedale “devo fare un esame ho problemi di salute” (FOTO)

Momento difficile per Viola Valentino, l’artista si trova in ospedale per fare una cistoscopia, scopriamo cosa è accaduto

Sta vivendo un momento difficile Viola Valentino, la cantante torna a far parlare di sé per un problema di salute. Nulla a che vedere con il gossip, ma qualcosa che ha a che fare con la sua salute. Infatti, al momento si trova in ospedale e per fortuna pare che non sia nulla di grave.

L’artista ha fatto sapere ai suoi fan tramite Instagram che sta bene e lo dimostra lo scatto che la ritrae sorridente. Nella foto la Valentino indossa una cuffietta e si trova appunto in ospedale con due infermiere anche loro con un bel sorriso stampato in faccia. Lo scatto sui social è di poco fa e la cantante indossa anche la mascherina, come d’altronde il periodo di epidemia richiede.

Viola Valentino in passato ha avuto problemi di cisti

Viola deve fare un esame di routine e ha voluto condividere questo momento con i suoi fan. Per fortuna nella visita medica è andato tutto bene e nel post ha anche scritto di essere in compagnia degli Angeli Terreni. La Valentino ha fatto sapere ai suoi fan tramite il social che si trova in ospedale a Milano, al Carlo Borromeo.

Si tratta dello stesso ospedale in cui è stata ricoverata qualche anno fa quando ha vissuto un momento particolare della sua vita. Infatti, qualche anno fa dovuto affrontare un intervento riguardo a delle cisti e deve sottoporsi a dei controlli periodici per seguire la loro evoluzione. L’esame che ha fatto Viola è la cistoscopia, appunto per rilevare se nelle cisti ci sono delle anomalie. (Continua dopo la Foto)

La cantante ha detto che va tutto bene

Alcuni anni fa la cantante ha avuto un problema riguardante le cisti e il controllo svolto in ospedale ha scongiurato che vi fossero risultati negativi. L’esame quindi è andato bene e la Valentino può stare tranquilla. Il sorriso nello scatto mette in evidenza quello che è avvenuto e così i fan possono stare tranquilli.

Nel post che ha pubblicato su Instagram la cantante ha rivolto parole di encomio a coloro che in questo momento si prendono cura dei malati. L’epidemia di coronavirus ha sconvolto la vita a tutti e se non fosse stato per le cure degli infermieri e dei dottori tante persone non si sarebbero salvate. Per questo ha definito le due donne che le stanno accanto angeli terreni!