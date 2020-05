Deianira Marzano contro Ivan Gonzalez “lui è gay usa le donne solo per visibilità”

La Marzano contro Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne è gay Deianira e sfrutta le donne per farsi pubblicità, in Spagna dicono che non gli piacciono le donne

Lancia la bomba Deianira Marzano e il gossip si scatena verso un personaggio che negli ultimi ha fatto parlare di se. Si tratta di Ivan Gonzalez, ancora una volta protagonista di pettegolezzi e sul quale si dicono tante cose. Gonzales di recente ha detto di essere innamorato e lo ha fatto rilasciando un’intervista ai microfoni del settimanale Novella 2000.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha detto di stare vivendo una situazione complicata e di essere single. Tuttavia, da qualche tempo sta provando un sentimento forte per una ragazza con cui fa delle videochiamate. Gonzales ha affermato di essere attratto molto da lei e ha confessato che si sta innamorando. Ivan ha anche detto che la ragazza è famosa in Spagna in quanto i suoi genitori sono molto noti.

Deianira Marzano accusa Gonzales di volere apparire

L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche aggiunto nell’intervista che la ragazza è fidanzata. Di conseguenza, per non rendere pubblica la situazione e per rispetto suo non può fare il suo nome. Gonzales ha confessato che tra loro c’è molta attrazione fisica, però non ha alcuna idea di come possa proseguire la storia.

Nell’intervista ha anche accennato alla rottura con l’ex fidanzata Sonia Pattarino. Ivan ha voluto chiarire dicendo che si sono lasciati perché lei era troppo gelosa. L’intervista di Ivan non è passata inosservata e qualcuno ha voluto smentire il fatto che il giovane si sta innamorando di una ragazza. A dare la stoccata è stata la blogger Deianira Marzano, che ha detto pubblicamente che Gonzales è gay, o almeno così dicono in Spagna.

La Marzano sostiene che a Gonzales non piacciono le donne

La Marzano ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui parla di Ivan Gonzalez e ha rivelato alcuni dettagli su lui e Sonia. La blogger ha parlato con Sonia e questa le ha detto di aver ricevuto messaggi dalla Spagna che rivelano che a Ivan le donne non piacciono.

La Marzano ha dunque specificato che se questo fosse vero, Sonia non avrebbe avuto motivo di essere gelosa. E dunque ha accusato il giovane di dire delle bugie e di inventarsi cose che non esistono, come l’innamoramento che sta vivendo. Per la Marzano Gonzales inventa tutto per farsi intervistare e andare sui giornali. Cosa c’è di vero? Avrà ragione la Marzano? Staremo a vedere!