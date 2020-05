Malena vicina alle comunità gay, ecco le sue parole

Filomena Mastromarino, nota come Malena, è una pornoattrice molto conosciuta in Italia. La giovane, laureata in Scienze Biochimiche, ha lavorato nel mondo della politica. Sostenuto, poi, un provino per Rocco Siffredi, ha iniziato la sua carriera di pornoattrice. La ragazza, nel 2017, ha anche partecipato all’Isola dei Famosi nel 2017.

Una volta addentrata pienamente nel mondo del porno, Malena ha capito davvero cosa significa essere giudicati soltanto per la propria professione. Lavorare in ambito sessuale ha causato non poche problematiche alla ragazza che si è vista giudicare, troppo spesso, in maniera un po’ troppo affrettata. La ragazza ha svelato per quale motivo si sente pienamente vicina alla comunità gay. Cos’ha detto? Ecco le sue parole.

Malena e l’inizio della carriera

Malena ha recentemente rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato, in maniera molto chiara, della sua vicinanza alla comunità LGBT, ovvero alla comunità gay. La ragazza ha anche spiegato il motivo che ha portato a questo avvicinamento riferendosi alla sua attività lavorativa. “Quando ho iniziato questa carriera” ha detto la pornoattrice, “la prima telefonata che ho ricevuto è stata di un mio amico omosessuale”.

Fino a questo punto nulla di strano. Malena prosegue raccontando di una frase che l’amico le avrebbe detto “Adesso capirai come ci si sente”. Quando ancora la carriera dell’attrice non era partita, la ragazza non capiva bene di cosa si stesse parlando. La spiegazione è arrivata molto presto, “Ora sai come ci si sente ad essere giudicati”.

La discriminazione e l’Isola dei Famosi

Proseguendo nell’intervista, Malena ha definito vere queste riflessioni dell’amico. “Sono due cose completamente diverse dall’esterno, l’essere gay con l’essere pornoattrice. Hanno però delle similitudinii perché riguardano l’ambito sessuale“. Ecco perché Malena si è sentita discriminata. “Io sono bisessuale” ha continuato la ragazza “e penso che tutti lo siamo di natura. Per questo motivo sono molto vicina al mondo LGBT”.

Dopo aver parlato di questa discriminazione, Malena ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi nel 2017. Un’esperienza che, lo ha ribadito, rifarebbe immediatamente perché le è servito ad apprezzare le cose che, forse prima, dava troppo per scontato. “Un’esperienza dura ma che mi ha insegnato ad apprezzare i piccoli gesti come ad esempio soffiarmi il naso” ha confessato la ragazza. “All’isola non avevamo fazzoletti”. Un’intervista a cuore aperto quella di Malena.