Andrea Montovoli si racconta: la fidanzata misteriosa e il titolo del suo libro

Andrea Montovoli ha svelato qualche dettaglio in più sul libro che sta scrivendo e sulla fidanzata. Ecco le ultime dichiarazioni dell’attore

GF Vip: Andrea Montovoli affronta il suo passato

Andrea Montovoli ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Quest’ultimo aveva preannunciato che l’attore aveva una storia personale molto forte, ma per molte settimane Andrea ha tenuto un profilo basso nella Casa. Quando si è sentito pronto, ha confessato il dramma del suo passato.

Andrea ha preso una strada che non doveva prendere quando era molto giovane e per questo è stato arrestato e ha vissuto alcuni mesi di carcere. Si tratta di un periodo molto buio della sua vita che conoscono in pochi. Tuttavia, è proprio lì che si è avvicinato alla recitazione e ha deciso di rendere la sua storia un esempio per i giovani che hanno commesso o stanno commettendo i suoi stessi errori.

Quando Andrea ha condiviso la sua storia ha anche deciso di abbandonare il reality, sicuro di essere arrivato al suo obiettivo. Al di fuori, l’attore ha iniziato a lavorare ad un libro sul suo passato, un modo per poter arrivare a più persone possibili.

Il titolo del romanzo

Andrea Montovoli aveva dei programmi ben diversi quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, ma la situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha scombussolato un po’ tutto. Avendo molto tempo a disposizione, ha deciso di scrivere un libro sul suo passato perché possa essere d’aiuto.

In un’intervista al settimanale Chi in diretta Instagram, Andrea ha svelato che si tratta di un romanzo e che il protagonista si chiama Grigio. Azzurra, invece, è il nome scelto per la protagonista donna. La scelta di questi due nomi non è stata fatta a caso. Lui ha visto un muro grigio per tanto tempo e quasi sicuramente “Grigio” sarà anche il titolo del libro.

La fidanzata misteriosa

Sull’attore c’è grande curiosità per la sua vita privata che lui tenta in tutti i modi di tenere nascosta. Anche nella Casa non parlava mai apertamente della sua fidanzata. La situazione di emergenza lo ha portato ad una “convivenza forzata” con lei, ma questa è stata una cosa davvero positiva per il loro rapporto che va avanti ormai da un anno. L’attore ha detto che per il momento non vuole dire nulla, nemmeno il suo nome, solo che lei lo vizia, soprattutto in cucina, e che le cose stanno andando molto bene.