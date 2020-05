“Sei gelosa della Ferragni?”: Naike Rivelli spreca del cibo gettandolo nel water [VIDEO]

Naike Rivelli contro Chiara Ferragni

Dopo alcune settimane Naike Rivelli è tornata alla carica contro l’influencer più seguita d’Italia e conosciuta al mondo. Ovviamente stiamo parlando di Chiara Ferragni che nelle ultime ore, insieme al marito Fedez sono scesi in campo ad aiutare i più bisognosi dando loro dei prodotti alimentari. La figlia di Ornella Muti si era scagliata contro la fashion blogger cremonese prima della quarantena da Coronavirus. Il motivo?

Per via della sponsorizzazione di una nota marca di biscotti che secondo la 45enne sono veleno e fanno male soprattutto ai bambini. Dopo essersi sfogata sul Governo, la Chiesa è Barbara D’Urso, la modella è tornata a parlare della Ferragni, anche se non l’ha mai menzionata nel video in questione.

Naike Rivelli semi nuda in bagno: il gesto contro la Ferragni

Naike Rivelli è tornata a tuonare contro Chiara Ferragni. Ovviamente la 45enne lo ha fatto a modo suo, con una nuova provocazione social. Attraverso il suo profilo Instagram, seguiti da 260 mila follower, ha postato un video che la mostra in biancheria intima all’interno del suo bagno. La modella filma mentre getta all’interno del water, munita di metro, dei biscotti Oreo, gli stessi che la moglie di Fedez pubblicizza con il suo marchio personalizzato.

La scelta della figlia di Ornella Muti non è piaciuta per niente al popolo del web. “Alziamo il nostro sistema immunitario mangiando cose genuine, sane e salutari. Tutto quello che è considerato cibo spazzatura andrebbe eliminato“, sono queste le parole utilizzate dalla donna acorredo del filmato. (Continua dopo il video)

La feroce reazione del popolo del web alla clip della modella

E se lo scopo di Naike Rivelli era quello di sensibilizzare i suoi numerosi follower consigliandomi di non acquistare quel tipo di biscotto, la reazione di quest’ultimi ha avuto la reazione contraria.

Infatti, molti utenti si sono scagliati contro la 45enne accusandola di sprecare del cibo gettandolo nel cesso. Quindi per loro è sbagliato il gesto che ha commesso piuttosto che la pubblicità di Chiara Ferragni.