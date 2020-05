E’ scontro tra Pamela Prati e Silvia Toffanin. La conduttrice risponde: ‘non abbiamo bisogno di te per fare televisione…’

A quanto pare nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio botta e risposta tra Pamela Prati e i collaboratori di Silvia Toffanin. Sabato 2 maggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e a causa dell’emergenza Codiv-19 le nuove registrazioni sono state sospese. Per continuare a trasmettere il programma, però, Mediaset ha deciso di mandare in onda delle repliche.

Quella di sabato sarebbe stata la volta di Pamela Prati e il suo Mark Caltagirone gate. Chi non ricorda il suo fidanzato fantasma? Lo scorso anno, infatti, tutte le trasmissioni parlavano del suo matrimonio scoppiato poi in un vero e proprio caos mediatico. Nelle ultime ore, però, la Prati ha preso di mira la Toffanin, criticandola pesantemente.

Pamela Prati contro Verissimo

Lo scorso anno Pamela Prati aveva raccontato a tutti di essere felicemente fidanzata e di essere pronta per le nozze. La sua storia d’amore aveva fatto sognare migliaia di fan ma il tutto si è rivelato una farsa. La show girl si era presentata anche negli studi di Verissimo giurando amore e ammettendo che il suo uomo esisteva davvero.

In molti ricorderanno la sua uscita e la faccia di Silvia Toffanin rimasta incredula davanti alla sua sparizione. Per alcuni minuti, Pamela Prati era sparita sedendosi poi di nuovo davanti alla presentatrice. Nella giornata di oggi 2 maggio, la compagna di Pier Silvio e tutta la redazione hanno deciso di rimandare in onda quel servizio ma la Prati non l’ha presa bene e ha pubblicato un lungo post sul suo account:

“É imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del covid 19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi. Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. “

Silvia Toffanin non le manda a dire e risponde alla show girl

Poche ore fa però è arrivata la risposta epica da parte di Verissimo. Sulla pagine ufficiale Instagram di Silvia Toffanin si legge infatti: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”. Una scelta che è stata molto apprezzata dai fan della trasmissione che sperano non venga più dato spazio né a lei né alle sue due ex agenti.