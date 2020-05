Fiorella Mannoia e la confessione choc a Storie Italiane

Nell’ultimo appuntamento settimanale di Storie Italiane, la padrona di casa ha avuto Fiorella Mannoia come ospite. Ovviamente la nota cantante era in collegamento via Skype dalla propria abitazione facendo delle dichiarazioni molto forti. Le due donne hanno affrontato un argomento molto delicato, ossia il femminicidio.

In questo periodo di quarantena, a causa della convivenza forzata si sono registrati molti episodi di violenza domestica. Per questo motivo l’artista ha promosso una serie di iniziative in grado di aiutare quelle persone che sono in grosse difficoltà. Dopo aver dato i numeri di telefono, la Mannoia ha dato una brutta notizia che ha scosso l’ex gieffina. “Solo in questo periodo sono state uccise ben 8 donne”: ha rivelato l’interprete.

Fiorella Mannoia parla di violenza sulle donne

Ospite a Storie Italiane su Rai Uno, Fiorella Mannoia interloquendo con Eleonora Daniele ha parlato a lungo della violenza sulle donne. La cantante ha ribadito che lei è sempre in prima linea in questo tipo di battaglie, schierandosi dalla parte dei più deboli. Approfittando della giornata, 1° Maggio che è la festa dei lavoratori, l’artista ha espresso il suo punto di vista su questo tema molto delicato.

La Mennoia ha affermato che bisogna ristabile un giusto rapporto tra l’uomo e la donna, fatto di rispetto reciproco. Uno spunto potrebbe partire da molto lontano, ovvero ai bambini quando frequentano la scuola. Ovviamente le parole della sua ospite sono state apprezzate dalla Daniele.

Storie Italiane: Eleonora Daniele si emoziona

Dopo aver parlato a lungo con Fiorella Mannoia, la padrona di casa di Storie Italiane l’ha ringraziata a lungo. L’artista inoltre ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia facendo commuovere Eleonora Daniele. Quest’ultima, infatti, subito dopo ha detto: “E’ una delle canzoni che adoro, una delle canzoni più belle nel panorama italiano“.

Il brano in questione è ‘Quello che le donne non dicono’ scritto ben 33 anni fa. Ancora una volta alla padrona di casa sono scese le lacrime, l’ultima volta è stato quando ha ascoltato ‘Portami a ballare’ di Luca Barbarossa.