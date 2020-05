‘Si vive anche di quella roba lì…’: Eva Henger da censura, l’intimo trasparente manda in delirio un noto attore (FOTO)

Eva Henger continua la sua quarantena tra le mura domestiche e non smette di far impazzire i propri seguaci. L’ex porno diva sembra aver trovato il suo passatempo e lo fa divertendo anche i suoi numerosi follower. Oggi la splendida bionda si mostra più affascinante di quando ha iniziato la sua carriera. Molto probabilmente ha più consapevolezza del proprio corpo e con gli anni è diventata più sicura di se

Spesso, vediamo Eva Henger in tv, ospite nei salotti di programmi targati Mediaset come Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso. Alcuni mesi fa a cui si è recata anche per parlare di questioni personali come il rapporto complicato con la figlia Mercedesz e il fidanzato di lei Lucas Peracchi. In uno dei suoi ultimi scatti, pubblicati su Instagram ancora una volta ha lasciato senza parole il pubblico maschile e tra i vari commenti anche un famosissimo attore non ha resistito davanti a tanta bellezza.

Eva Henger irresistibile in lingerie

Ancora una volta Eva Henger è riuscita a far perdere la testa ai suoi quasi 100 mila seguaci. In uno dei suoi ultimi post, si è mostrata in tutto il suo splendore. Nella foto in questione che la ritrae in lingerie, si vedono perfettamente le sue forme e il suo fisico da urlo. In primo piano, infatti, il décolleté da sogno evidenziato da un balconcino nero e di pizzo. Luminosa ed eccitante sembra quasi una Barbie.

Accanto alla foto Eva Henger ha scritto un dolce pensiero, che molto probabilmente la riporta proprio agli anni d’oro… Non ti lasciare intrappolare dai ricordi, ma vivi il presente con le sue luci, le sue ombre e la sua magnifica follia.”(Continua dopo il post)

Massimo Boldi non resiste alla bellezza di Eva

Eva Henger si è lasciata andare ad un momento di malinconia e sfogliando un vecchio album di ricordi ha condiviso con i propri fan una foto amarcord. Reggiseno e mutandine, pizzo e trasparenze, così l’ex porno diva ha incantato il suo pubblico. Ovviamente tantissimi i commenti e anche un noto attore non ha resistito nel risponderla.

Stiamo parlando di Massimo Boldi, che ha scritto: «Non mi lascio intrappolare, ma si vive anche di quella roba lì». Parole che hanno scatenato i follower: «Cipollino sempre sul pezzo» e ancora «Massimo, dillo che è b*na»