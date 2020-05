Loredana Lecciso confessa: quest’emergenza mi fa paura. La pandemia ha riunito la famiglia

Loredana Lecciso confessa le proprie paure legate al Covid-19

Da quando è iniziata la quarantena Al Bano e Loredana Lecciso stanno vivendo sotto lo stesso tetto. La coppia è tornata insieme ancora prima della pandemia e ad oggi sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo.Con loro anche i loro due figli, Bido e Yasmine.

In una recente intervista, la show girl salentina ha parlato del suo stato d’animo legato all’emergenza Covid-19 e quello che sta vivendo. Loredana Lecciso si è detta non pronta per questa situazione anche se il virus colpisce indirettamente tutti e all’improvviso. “Vedere gente morire ti lascia una tristezza infinita e non si sa come andrà a finire. Vedere i miei amori accanto mi rende più tranquilla”: ha dichiarato a Eva 3000.

La pandemia ha riunito la famiglia Carrisi

Il gossip su Al Bano e Loredana Lecciso, nel corso di queste settimane è davvero infuocato. Il cantante di Cellino San Marco è tornato tra le braccia di Loredana Lecciso e in tanti vorrebbero che i due convolassero a nozze. Un desiderio da parte dei fan e tenuto accantonato dalla coppia per molto tempo, a causa di alcune problematiche. Per ora, non sembra esserci nessun matrimonio in vista ma nulla è dato per scontato.

A Eva 3000 Loredana Lecciso ha confessato di essere molto contenta che Bido sia tornato dalla Svizzera a casa, in Puglia. Insieme a lei e ad Al Bano anche Jasmine che già viveva nella tenuta. Brigitte Cazzato, invece, la sua primogenita, è rimasta a Milano lontano da tutti. Per la giovane, ovviamente, la show girl è molto preoccupata ma insieme al suo compagno ha compreso tale decisione.

La show girl sente la mancanza della ‘normalità’

Loredana Lecciso come dimostrano anche le immagini da lei pubblicate sui social sembra stia attraversando la quarantena con molta tranquillità. Come tutti, anche la show girl salentina è rimasta a casa accanto ai suoi figli e ad Al Bano. Insieme, infatti, si concedono lunghe passeggiate per la tenuta, prendendosi cura degli orti e sopratutto degli animali.

Nonostante la felicità ritrovata accanto al maestro Carrisi, a Loredana manca la normalità di poter stare con la sua famiglia d’origine. Grazie alla tecnologia si tiene in contatto con i suoi genitori e i propri fratelli ma non poterli abbracciare o vederli da vicino la rattrista molto.