Una Vita, anticipazioni spagnole: Cristobal spara a Samuel

Le anticipazioni di Una Vita svelano che la situazione economica di Samuel e Genoveva precipiterà. L’Alday sarà costretto a chiedere dei debiti, ma nessuno vorrà aiutarlo, a parte Liberto. La situazione volgerà in tragedia, visto che Cristobal sparerà a Samuel proprio quando lui e la moglie proveranno a fuggire dal quartierino. Intanto, Lucia si aggraverà sempre di più e riterrà opportuno svelare a Mateo la vera identità di suo padre.

Una Vita, spoiler: Lucia è molto malata

Nelle prossime puntate della soap, la Alvarado scoprirà di essere molto malata. In ospedale Telmo non la lascerà un attimo, certo che a breve la perderà. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ursula proverà a consolare il povero Mateo, che intuirà la gravità della situazione. Lucia deciderà che è arrivato il momento di dire al piccolo che il suo vero padre è Telmo e non Eduardo.

Nel frattempo, Bellita sarà impegnata a preparare la sua esibizione al Cafetín. Cinta si renderà conto di non avere altra scelta che smettere di recitare, ma Hipólito proverà a farle cambiare idea, certo del suo talento. Le anticipazioni di Una vita raccontano poi che Telmo si farà coraggio e dirà ai vicini che è il padre di Mateo. Stranamente, tutti accoglieranno la notizia con gioia, sapendo quanto il piccolo abbia sofferto con Eduardo.

Samuel ferito gravemente

Nelle prossime puntate di Una Vita, Cristóbal coglierà di sorpresa Samuel e Genoveva, intenti a fuggire da Acacias. Dopo aver colpito l’Alday con uno sparo, il criminale riuscirà a sfuggirealla polizia. I vicini saranno scioccati e si daranno la colpa per non aver aiutato i coniugi Alday a tempo debito. Genoveva raggiungerà affranta marito in ospedale e si assicurerà che nella stanza non entri nessuno.

Mendez interrogherà Genoveva ma la donna non proferirà parola. Purtroppo, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Samuel morirà. La Salmeron tornerà in lacrime nel quartierino, promettendo di vendicarsi di tutti i vicini. Mendez inizierà a sospettare che Genoveva non gli abbia detto tutta la verità. A casa, la donna scriverà una lettera indirizzata a un certo Alfredo.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, ci sarà anche una bella notizia. Felipe, dopo aver capito che Ramon non è responsabile della morte di Celia, farà pace con lui. Carmen invece, deciderà di lasciare il quartierino, sicura che il Palacios non sia pronto per una relazione seria, mentre Genoveva scomparirà senza dire nulla da Acacias.