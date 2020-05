Uomini e Donne, Maria De Filippi nella bufera. Scatta la rivolta sui social: che messaggio mandate? E’ una pervertita (FOTO)

I fan non credono più nella buona fede dei protagonisti di Uomini e Donne

Questa volta Maria De Filippi sembra aver fatto davvero un buco nell’acqua. Il nuovo Uomini e Donne non piace al pubblico e ne danno conferma gli ascolti a dir poco imbarazzanti. Nelle ultime ore, però sul web è nata una nuova polemica che riguarda Gemma Galgani.

La presentatrice per portare avanti il suo format pomeridiano ha scelto due protagoniste: la torinese e Giovanna Abate. Il pubblico da casa, però, si è scagliato proprio contro la direttrice di teatro, per via del suo atteggiamento e per alcuni messaggi negativi che starebbe mandando. Vediamo insieme cosa sta accadendo.

Gemma Galgani presa in giro da Sirius?

Lunedì 4 maggio Uomini e donne tornerà in onda alla ‘vecchia’ maniera. Una notizia che ha reso felici i tantissimi fan del programma e gli amanti del trono over. Intanto, questa settimana sono andate in onda le vicende di Gemma Galgani che ha continuato a conoscere alcuni corteggiatori in modo virtuale ed è stata contattata da due giovanotti, Sirius e occhi blu.

La dama di Uomini e donne, sembra davvero interessata a entrambi ma il pubblico a casa non è d’accordo. Sirius ha 26 anni e si è definito un uomo d’altri tempi che cerca una donna con gli stessi valori della donna con cui è cresciuto. La scelta della Galgani di continuare a chattare con lui ha fatto infuriare anche Tina che ha sbottato in diretta. L’opinionista di Uomini e Donne come tanti appassionati sono convinti che il ragazzo la stia prendendo in giro e lei ancora peggio non se ne rende conto. (Continua dopo il post)

Maria De Filippi nella bufera

Maria De Filippi nelle ultime ore è stata presa di mira sui social. Dando uno sguardo all’account ufficiale di Uomini e Donne, molti utenti si sono scagliati contro la conduttrice. Qualcuno, non crede più alla nella buona fede dei protagonisti.

Infatti, una fan esprimendo la sua opinione ha scritto che molto probabilmente Gemma Galgani deve stare al copione. Nello stesso tempo, però, con questo modo di fare si sta mandando un messaggio sbagliato alle persone a casa. Come è possibile che una di settant’anni stia dietro a uno di trenta? E’ una pervertita, richiudetela.