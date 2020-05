Andrea Iannone dice la verità su Giulia De Lellis, ecco i dettagli

Andrea dice verità su Giulia

Nelle ultime ore è tornato sul web Andrea Iannone e subito si è scatenato il gossip. Ha menzionato Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, ovvero le donne con le quali ha avuto una relazione. Entrambe sono tornate con i rispettivi partner, in quanto non sono riuscite a stargli accanto.

Ha ammesso di essere una persona difficile a tratti, però tra le due non ha tollerato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Da poco ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Andrea Damante e ciò non è piaciuto a tanti utenti social. Qualcuno insinua che erano d’accordo fin dal principio per visibilità. Il campione di motociclismo, invece, ha usato parole forti per esprimere il suo disappunto.

‘Non merita di stare con me dopo quello che mi ha fatto’

Andrea dice la verità su Giulia rompendo così il silenzio. Fino ad ora ha preferito starsene per conto suo, dato che sta cercando di risolvere delle questioni personali. Non ha tollerato per niente il comportamento che ha assunto nei riguardi di colui che diceva di amare. Una volta andata via dalla villa nel Lugano, non ci ha pensato due volte a correre dall’ex fidanzato.

E’ stata brava a nascondere la convivenza all’inizio, però poi si è mostrata in pubblico ed è finita sui giornali. Nel frattempo lui era all’oscuro di tutto, non a caso è andato a Pomezia a casa dei familiari per vederla.

Non solo non c’era, ma era già in piacevole compagnia. Dopo l’amara scoperta è sparito dai social per mettere ordine nella sua vita. Adesso ha dichiarato di aver raggiunto un equilibrio interiore al punto tale da voltare le spalle al passato. Non vuole più fare il nome di Giulia, essendo consapevole che non merita ulteriori attenzioni. Per il momento la diretta interessata non ha ancora risposto a queste accuse.

‘Ora sto bene, andrò avanti per conto mio’

Da qualche settimana si vociferava di un convivenza di Iannone con Cristina Buccino. Ancor prima si parlava di un flirt con l’ex tronista Veronica Buccino. Le smentite non sono arrivate, però il ragazzo ha confessato di voler pensare solo a sé stesso. Non vuole distrazioni poiché deve proiettarsi verso il futuro con la giusta predisposizione. Sono in tanti che lo stanno sostenendo, soprattutto da quando Giulia gli ha detto addio.