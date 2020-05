Matrimonio in vista per Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco i dettagli

Matrimonio per Giulia

Nelle ultime ore Andrea Iannone è tornato sui social per esprimere il suo pensiero sull’ex Giulia De Lellis. Quest’ultima non si è comportata nel migliore dei modi, dato che subito è tornata da Andrea Damante. Non ha esitato a fare le valige per lasciare la villa nel Lugano, consapevole poi di trovare l’accoglienza nella casa dell’ex fidanzato.

Il campione di motociclismo le ha dato della bambina, in quanto ha assunto un atteggiamento del tutto inappropriato. Nel frattempo Giulia è sempre al centro del gossip per un’altra indiscrezione. Stavolta è stata annunciata dal settimanale Gente. Pare che abbia intenzioni serie, dal momento che probabilmente convolerà a nozze a breve.

‘L’età giusta per pronunciare il si più importante della vita’

Matrimonio per Giulia ed Andrea sarebbe previsto per l’anno prossimo, precisamente nella stagione primaverile. Prima del tradimento dell’ex tronista di Uomini e Donne, i due avevano in mente di compiere questo passo. Purtroppo le cose non sono andate bene, non sono riusciti a ritrovare la serenità. Per questo motivo Giulia ha deciso di lasciarlo. Ha avuto un breve flirt con il cantante Irama l’anno scorso.

Lui le ha dato il ben servito impegnandosi sentimentalmente con una modella. Lei non ha perso tempo, così è uscita allo scoperto con Iannone. Sono stati insieme circa 2 anni ed ora si sono detti addio. Giulia non solo ha dato una seconda possibilità a Damante, ma sembra che abbiano ripreso l’argomento delle nozze. La coppia, nata nel 2016 nello studio di Maria De Filippi, ha fatto sognare i telespettatori da sempre.

Il ragazzo ha sempre detto di voler creare una famiglia dopo il suo trentesimo compleanno. Il mese scorso ha spento le candeline, dunque potrebbe realizzare questo desiderio. Iannone non si è ancora espresso a riguardo, però potrebbe farlo da un momento all’altro. Ragion per cui non ci resta che attendere.

‘E’ un caos, ma non voglio avere rimpianti’

Durante una diretta con Simona Ventura, Giulia ha parlato della sua convivenza con il dj veronese. Ha ammesso di essere consapevole del rischio di soffrire per l’ennesima volta. Tuttavia ha 24 anni e vuole vivere di certezze. Ha tutte le buone intenzioni per iniziare con il piede giusto. Qualcuno crede che con le nozze tutto si possa sistemare mentre altri sono più scettici.