Carlo Conti: ribaltone in Rai, ecco cosa gli fanno fare

Carlo Conti e il periodo di quarantena

In questi ultimi due mesi Carlo Conti, come tutti gli italiani, non ha potuto fare altro che stare a casa ed organizzarsi le giornate nel miglior modo possibile. Anche lui come molti di noi ha potuto però riassaporare un po di tranquillità ed ha avuto il tempo per coltivare quelle che sono sempre state sue passioni.

Per chi lo ha seguito sui social in questo periodo ha potuto notare come la passione per la musica non sia mai passata. Ogni giorno ha potuto rispolverare un disco e ripensare agli anni passati. Per chi non lo ricordasse, Carlo Conti è stato un disc jockey a cavallo degli anni 80. Fiero alfiere di questa categoria che vanta anche un altro nome illustre della scena televisiva italiana: lo ‘zio’ Gerry Scotti.

L’idea del nuovo programma e la posizione della Rai

Sarà stato questo periodo di pausa forzato, o forse la voglia di rimettersi in gioco, che ha fatto risvegliare prepotentemente in Carlo Conti la voglia di musica. I suoi vecchi vinili e la sua consolle dj da antiquariato potrebbero presto essere riutilizzati. E’ notizia di poche ore fa la decisione dei vertici Rai di affidare proprio a Carlo Conti la conduzione di un format estivo tutto incentrato sulla musica.

Il conduttore è entusiasta dell’idea ed in una intervista dichiara:”Sarà un programma incentrato sulle classifiche per per giocarci e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno”. Secondo prime indiscrezioni, la sua conduzione sarà incentrata nel ruolo che gli si addice di più: il Dj anni 80.

Carlo Conti ed il nuovo format che ricorda un vecchio programma

Potremo in questo modo godere di un nuovo programma musicale che riuscirà sicuramente a far conoscere la musica magica e complessa di quella fine di secolo. Come idea, ma molto modernizzata, si potrebbe pensare a quel programma che ha fatto conoscere alla generazione prima di questa la musica dei ruggenti anni ’60: Una rotonda sul mare.

Certo è che, se il nuovo programma di Carlo Conti avrà lo stesso pubblico che ha avuto il suo predecessore si rivelerà un successo incredibile. Non ci resta che aspettare fine giugno per poter vedere Carlo Conti in questa veste insolita.