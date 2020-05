Alberto Matano fatto fuori da La Vita in diretta? Spunta il nome del sostituito

Alberto Matano lascia La vita in diretta?

Giovedì pomeriggio Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno annunciato al pubblico di Rai Uno la conclusione della versione extra de La vita in diretta. Infatti da lunedì 4 maggio lo storico rotocalco tornerà alla consueta programmazione. Nel frattempo, però, i vertici di Viale Mazzini stanno pensando alla nuova stagione. A quanto pare l’ex volto del Tg1 sarebbe in bilico.

Accertato che il giornalista è in ottimi rapporti con la collega romana, se a settembre non lo ritroveremo nel contenitore televisivo non è per colpa delle voci che sono circolare in questi giorni. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione visto che i dirigenti della Rai stanno ancora lavorando sui palinsesti autunnali.

Il giornalista potrebbe condurre un nuovo programma

A parlare di una possibile sostituzione di Alberto Matano a La vita in diretta se ne è occupato il portale Blogo. Quest’ultimo, infatti, ha riportato le frasi che il giornalista ha pronunciato durante un intervista rilasciata al magazine TV Sorrisi e Canzoni. Parlando del suo futuro insieme alla collega Lorella Cuccarini, l’ex mezzo Busto del Tg1 è stato abbastanza vago.

Inoltre il professionista ha ammesso di voler fare nuove sfide sul piccolo schermo, rinunciando anche alla quotidianità. Al momento non sappiamo se Matano è già al corrente della decisione della Rai, resta il fatto che dalle sue parole si presume che voglia cambiare aria.

Salvo Sottile al posto di Matano? Il rumor

Il sito Blogo non si è fermato qui. Infatti il portale ipotizza che Alberto Matano possa dire addio a La vita in diretta per andare a condurre un programma in seconda serata. Un format che si occuperebbe di argomenti più leggeri rispetto a quelli che sta affrontando in questa stagione televisiva.

Al momento sono solo delle supposizioni e delle conferme le avremo solo tra qualche settimana, ovvero quando i dirigenti Rai stileranno i palinsesti estivi ed autunnali. Nel frattempo è uscito fuori il nome del possibile sostituto di Matano. Anch’esso è un noto giornalista e anni fa ha già condotto il contenitore pomeridiano di Rai Uno. Stiamo parlando di Salvo Sottile, un nome importante ed apprezzato dal pubblico.