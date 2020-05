Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio ruba la scena ad Anna Tatangelo: quella foto che infiamma il web

Il pessimo rapporto tra Ilaria D’Alessio e Anna Tatangelo

Chi segue Gigi D’Alessio sa perfettamente che i figli nati dal suo matrimonio con Carmela Barbato non hanno mai gradito la presenza di Anna Tatangelo. In particolare la secondogenita Ilaria che è qualche anno più piccola della cantante di Sora. La ragazza è molto legata al padre ed ha sofferto moltissimo quando quest’ultimo ha lasciato la madre per iniziare una storia d’amore con una ragazza giovanissima.

Tempo fa Ilaria, attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso un contenuto molto forte che è diventato immediatamente virale. Parole cariche di rabbia verso colei che considerava una sfascia famiglie. Successivamente, rendendosi conto di aver esagerato, la D’Alessio Jr si è era scusata con la diretta interessata.

Il messaggio di scuse

Ilaria D’Alessio ha capito di aver usato delle parole abbastanza forti nei confronti di Anna Tatangelo, quindi subito dopo si è voluta scusare con lei. La sua reazione è stata quella di una figlia davvero innamorata del proprio padre. Si è dispiaciuta di aver sollevato un polverone immenso e di aver utilizzato dei termini davvero poco carini. “Sono questioni comuni a tante famiglie”, aveva concluso la ragazza.

Si tratta di scuse sentite o solo per calmare le acque che lei stessa aveva agitato? In tanti ipotizzano che il dietrofront della giovane sia solo arrivato dopo che il genitore le ha chiesto di fare le scuse pubbliche all’artista di Sora. Quindi, Ilaria essendo molto unita a Gigi sarebbe corsa ai ripari.

Ilaria D’Alessio come Anna Tatangelo?

Nel frattempo i follower di Ilaria D’Alessio hanno notato che quest’ultima sembra voler seguire le orme di Anna Tatangelo, ormai ex compagna di suo padre. Basta dare un’occhiata al suo account Instagram per rendersene conto. Sfogliando l’album fotografico è possibile vedere una serie di scatti molto sensuali, tipici della cantante di Sora.

Ma in tutto questo cosa ne penserà il padre Gigi? Sarà geloso come forse lo era con la madre di suo figlio Andrea? Ecco un paio di foto della secondogenita del cantautore napoletano: