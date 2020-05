Avete mai visto il figlio del Premier Giuseppe Conte? Il 13enne Niccolò è identico al padre [FOTO]

Conosciamo meglio il Premier Giuseppe Conte

In queste ultime settimane, a causa della quarantena per il Covid-19 tutti gli italiani hanno conosciuto in modo più approfondito il Premier Giuseppe Conte. Quest’ultimo, che addirittura è diventato un’icona per alcune donne, in un paio di mesi è entrato nelle nostre case grazie alle Conferenze stampa per aggiornare il Dpcm.

La volta scorsa vi avevamo parlato del suo matrimonio naufragato con Valentino Fico. Ora, invece, vogliamo occuparci del suo unico figlio, Niccolò, nato appunto dall’unione con l’ormai ex moglie. Da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri ha voluto sempre mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, e solo in un’occasione ha mostrato il ragazzino sul suo profilo Twitter.

Il figlio Niccolò Conte

Il figlio del Premier Giuseppe Conte ha tredici anni, infatti è venuto al mondo nel 2007. Oltre ad essere la fotocopia del padre, stesso sorriso e occhi, l’adolescente condivide col genitore la passione per il calcio. Il ragazzino ha fatto il suo debutto sui social grazie ad una foto che il Presidente del Consiglio ha condiviso su Twitter nel Natale del 2019.

Uno scatto senza aggiungere altre informazioni. Sembra proprio che tra i due ci sia un meraviglioso rapporto e abbia accettato la nuova compagna del padre. Il politico, infatti, attualmente è impegnato sentimentalmente con Olivia Paladino, figlia del noto imprenditore Cesare Paladino e dell’attrice svedese Ewa Aulin. (Continua dopo la foto)

Anche noi ci dedichiamo agli addobbi natalizi.

Buona domenica a tutti! pic.twitter.com/HU3YknddQU — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 8, 2019

La nuova compagna del Presidente del Consiglio

Nonostante la separazione dalla prima moglie Valentina Fico, Giuseppe Conte ha mantenuto degli ottimi rapporti con lei soprattutto per il bene di Niccolò. Da quando è apparso sulla scena politica del Nostro Paese, il Premier ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua famiglia, infatti si hanno pochissime informazioni a riguardo. L’attuale fidanzata e 16 anni più giovane di lui e a quanto pare sarebbe una manager.

Olivia Paladino si occupa e sembra che di gestire gli affari della sua famiglia. Ricordiamo che il genitore è proprietario di un hotel di lusso nella Capitale, mentre la madre è un’attrice conosciuta in tutto il mondo. Anche la compagna del Premier ha una figlia, Eva, avuta da una precedente storia d’amore.