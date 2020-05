Caterina Balivo, l’annuncio sui social: “Devo ripartire ma ho un male dentro…”

Ritorna Vieni da me su Rai Uno

Dopo quasi due mesi di stop, nel primo pomeriggio di Rai Uno torna Vieni da me. Agli inizi di marzo Caterina Balivo si è dovuta fermare perché i vertici di Viale Mazzini decisero di sospendere momentaneamente il format. Uno stop che aveva coinvolto altre trasmissioni televisive come Detto Fatto, L’Eredità e i Soliti Ignoti – Il Ritorno sostituiti con delle repliche.

Nel frattempo la 40enne originaria di Secondigliano ha creato un nuovo programma su Instagram, My Next Book in collaborazione col marito Guido Maria Brera. Giorni fa, invece, la conduttrice campana ha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo anche se il suo umore non è dei migliori.

Caterina Balivo torna in tv ma con dolore

Caterina Balivo non è del tutto felice di tornare in televisione con Vieni da me. Per quale motivo? La conduttrice napoletana ha ammesso di non essere dell’umore giusto per completare il percorso che aveva iniziato lo scorso settembre. La professionista Rai ha paura di sentirsi fuori luogo per via di tutto quanto sta succedendo in Italia a causa del Covid-19.

“Di giorno in giorno spero di recuperare e di stare meglio”, ha precisato la 40enne campana. Essendo un programma di intrattenimento, la moglie di Guido Maria Brera si sente in difficoltà nell’affrontare delle tematiche leggere in un momento molto delicato per il nostro Paese.

Il nuovo Vieni da me ai tempi del Covid-19

Caterina Balivo ha illustrato ai follower come sarà Vieni da me che si prolungherà fino alla fine di giugno 2020. Ovviamente nello studio Fabrizio Frizzi di Roma non ci sarà pubblico, ma anche senza ospiti, quest’ultimi solo in collegamento via Skype. Sono autorizzati solo i giornalisti della Rai che lavorano nella sede ex Dear della Capitale.

La 40enne ha ammesso che i primi giorni i sorrisi saranno forzati perché l’umore non è di gioia, bensì di dolore. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, la professionista partenopea e la sua dolce metà continuano ad ospitare scrittori nel loro spazio social denominato My Next Book che sta riscuotendo un grande successo.