Social in tilt per il film Contagion su Canale 5

Ieri sera Gerry Scotti, suo malgrado, è entrato in tutte le case d’Italia. Ma andiamo per ordine. Nel palinsesto televisivo del 1 maggio, sulla rete ammiraglia di Mediaset, è stato trasmesso un film che ha scombussolato non poco il pubblico italiano. Stiamo parlando di Contagion, girato nell’oramai lontano 2011.

Questa storia sembra prevedere in maniera esatta quello che stiamo vivendo in questo momento. Questa pellicola, girata dal regista Steven Soderbergh, vanta protagonisti del calibro di Kate Winslet e Mat Damon. Inquietanti i punti in comune della storia del film con la nostra realtà.

Analogie con la nostra realtà e la presenza di Gerry Scotti

Inquietante la dovizia di particolari che rende questo film quasi profetico. In questa storia il contagio nasce ad Hong Kong e viene propagato da un maiale. Ci si accorge dell’inizio della pandemia in ritardo e la ricerca del paziente zero è spasmodica. Nel frattempo le autorità prendono sottogamba il problema e tardano ad attuare le precauzioni del caso. Il contagio si diffonde velocemente per tutto il globo e iniziano a morire così tante persone che si devono utilizzare dei camion per portare i corpi nelle fosse comuni.

Inizia una pesante quarantena globale e il distanziamento sociale diventa una regola in attesa di trovare un vaccino. Ovunque si legge ( e questo particolare fa accapponare la pelle) “Andrà tutto bene” ma in realtà ci vorra molto tempo perché l’augurio si realizzi. Il mondo da quel momento non sarà più lo stesso. Vi ricorda qualcosa? Ieri a molti italiani si ed è iniziata una gara al meme più originale collegato al film. Ha vinto senza dubio quello su Gerry Scotti

Gerri Scotti e l’ironia del Web

In occasione della messa in onda del film, gli italiani sono andati letteralmente in tilt intasando i social con teorie complottiste di varia natura e con i sempre più divertenti meme. Il social Twitter è stato preso d’assalto e, si sa, l’ironia di noi italiani è impareggiabile. Cosi, uno dei volti più visti della serata di ieri sera è quello di Gerry Scotti.

Protagonista di un meme divertentissimo che lo vede rispondere alla frase: “Dobbiamo trovare il paziente 0 e vedere tutti i luoghi in cui è stato“. Lo ‘zio’ Gerry Scotti, con sguardo stupito replica “Mio Dio, ma parlano di me”. Ieri sera, Contagion, è stato trending topic mostrando il volto del conduttore televisivo in tutta Italia. Non c’è che dire, noi italiani sappiamo come ironizzare anche su argomenti inquietanti come questo.