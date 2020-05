Pier Silvio Berlusconi ha ereditato la bellezza dalla madre: chi è Carla Elvira Lucia dall’Oglio? [FOTO]

La madre di Pier Silvio e Marina Berlusconi

Da anni Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, azienda televisiva fondata dal padre. Quest’ultimo, prima di conoscere Veronica Lario e Francesca Pascale era sposato con Carla Elvira Lucia dall’Oglio, madre di Marina e il compagno di Silvia Toffanin.

La donna ha conosciuto il Cavaliere quando era solo una 24enne mentre si trovavano entrambi in una fermata del tram nei pressi della Stazione centrale di Milano. Successivamente si sono visti un’altra volta e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Dopo un fidanzamento lampo Silvio e Carla convolarono a nozze nel lontano 1965.

Chi è Carla Elvira Lucia dall’Oglio?

Dopo un anno di matrimonio Carla Elvira Lucia dall’Oglio diede alla luce la primogenita Marina, attualmente a capo della Mondadori. Mentre tre anni dopo Pier Silvio Berlusconi che ha preso le redini del padre a Mediaset. Dopo 15 anni l’ex Premier e la moglie iniziarono ad avere le prime incomprensioni e successivamente si sono lasciati.

All’epoca girava voce che la crisi era nata per la presenza ingombrante di Veronica Lario, una nota attrice che il Cavaliera aveva conosciuto tempo prima. Dopo aver lasciato l’ex Presidente del Consiglio, la madre di Pier Silvio si è trasferita a Londra dove ha vissuto per diversi mesi. Un modo per scappare dal gossip e i paparazzi che in quel periodo l’avevano braccata.

Carla Elvira Lucia dall’Oglio vuole mantenere la sua privacy

In tutti questi anni Carla Elvira Lucia dall’Oglio non è mai apparsa su un giornale o sito di pettegolezzo. Infatti la madre di Pier Silvio e Marina Berlusconi ha vissuto sempre nell’ombra non rilasciando mai interviste e rifiutando delle partecipazioni in televisione. Con i due figli ha un ottimo rapporto e anche col suo ex Silvio si rispettano nonostante la separazione avvenuta nel 1985.

L’ex moglie del Cavaliere vuole assolutamente mantenere la sua privacy, quindi si hanno pochissime informazioni sul suo conto. L’ultima volta che è apparsa in pubblico fu nel 2009, quando accompagnò la primogenita per ricevere la Medaglia d’Oro del Comune di Milano. Ecco una foto della donna con la figlia: