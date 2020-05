Emma Marrone prima di Stefano De Martino era fidanzata con un noto calciatore, ex cognato di Belen [FOTO]

Emma Marrone e la storia con un ex calciatore

Da oltre un decennio Emma Marrone è una delle artiste più apprezzate ed amate del panorama musicale italiano. La cantante salentina ha trovato il successo grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e alle sue sue successive apparizioni come coach.

Negli ultimi anni la ragazza è finita al centro del gossip anche per la sua vita sentimentale, quindi la storia d’amore naufragata con Stefano De Martino ma anche con il calciatore Fabio Borriello, fratello di Marco che è stato un fidanzato di Belen Rodriguez.

Fabio Borriello e la ragione della separazione

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, Emma Marrone è tornata a parlare della sua storia d’amore con l’ex calciatore napoletano Fabio Borriello. In quell’occasione la cantante pugliese aveva detto che tutti meritano una seconda possibilità, ma quando si arriva all’ottantaduesima bisogna dire basta. Una sola frase che al suo interno contiene tante cose.

Con questa dichiarazione l’ex direttore artistico di Amici metteva la parola fine alla relazione sentimentale con lo sportivo. Dopo alcuni anni sul web si era parlato di un loro possibile ritorno di fiamma, voci che vennero smentite da Francesca, una carissima amica della Marrone. (Continua dopo la foto)

Nuova vita per Emma Marrone e Fabio Borriello

Sono trascorsi alcuni anni da quella storia d’amore e i due hanno definitivamente voltato le spalle al passato. Infatti l’ex calciatore partenopeo Fabio Borriello ha iniziato una nuova relazione sentimentale, mentre Emma Marrone attualmente è ancora single. Tuttavia la cantante salentina si è concentrata sulla musica continuando ad incantare i fan con la sua voce.

Infatti dal 2010 ad oggi è diventata una delle artiste più popolari ed apprezzate del panorama musicale italiano. Al momento la ragazza si trova in quarantena e ha paura di uscire d casa per via di quello che ha attraversato la scorsa estate. Ricordiamo che la donna è stata operata a causa di un delicato problema di salute.