Valentin e Francesca Tocca sono tornati insieme? Il like sospetto di lei sui social

Pare ci sia stato un riavvicinamento tra Francesca e Valentin. Lei si è lasciata sfuggire un like che lo fa pensare

Amici 19: la storia tra Francesca Tocca e Valentin

Durante Amici 19 si è diffuso un gossip che si è fatto via via sempre più insistente soprattutto al Serale. Anche il settimanale Chi aveva lanciato l’indiscrezione che Francesca Tocca, ballerina professionista del talent da tanti anni, aveva perso la testa per un concorrente, il ballerino di latino americano Valentin. Nonostante Francesca fosse sposata con Raimondo Todaro, si parlava di crisi.

La conferma è arrivata dallo stesso Valentin che dopo essere stato eliminato da Maria De Filippi in persona dopo una lite, ha scritto un lungo messaggio sui social per raccontare nei dettagli la sua relazione con Francesca. Il ballerino rumeno ha detto che è stata lei a cercarlo durante la pausa natalizia e che gli ha confessato i suoi sentimenti. Lei ha parlato di crisi con il marito da ottobre e quindi è iniziata la loro relazione.

Tuttavia, poi Valentin ha chiuso improvvisamente per rispetto alla famiglia di lei e da quel momento i movimenti social di entrambi sembravano chiari. Non si parlavano più. Invece, da qualche tempo sembra che la situazione sia cambiata anche se nessuno dei due è intervenuto sulla vicenda chiaramente.

Il like sospetto di Francesca

A seguito dell’intervista di Maria De Filippi, Valentin ha pubblicato un post. Infatti, la conduttrice ha parlato per la prima volta di quello che è successo tra di loro e ha detto di non essere assolutamente pentita di quello che ha detto e fatto. Il ballerino, qualche ora dopo, ha pubblicato un post in cui si diceva tranquillo perché tutto quello che era scritto per lui sarebbe stato suo.

Ebbene, sotto questo post sono intervenuti molti utenti che hanno fatto riferimento a Francesca Tocca. Un utente ha scritto scherzosamente che tutto sarebbe stato suo, tranne la ballerina. Invece, altri sono intervenuti per dire che secondo loro c’è ancora qualcosa. In particolare un commento riportava il fatto che uno è nella mente dell’altro e che dai vari movimenti social si sono sicuramente riavvicinati.

Francesca Tocca ha messo un like proprio a quel commento come potete vedere nella foto qui sotto riportata anche da BitchyF. Gli utenti se ne sono accorti subito e lo hanno riportato. Per loro questa è una conferma del fatto che siano tornati insieme o che semplicemente lei sia ancora legata a lui e stia provando a riavvicinarsi. Voi che dite?