Elodie, l’inaspettato annuncio in quarantena: la foto nasconde un messaggio

La carriera di Elodie Di Patrizi

Da qualche anno Elodie è una delle protagoniste della musica italiana. Dopo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il programma Amici di Maria De Filippi ha sfornato un altro talento. La Di Patrizi ha iniziato un percorso e finalmente ha trovato la sua strada dopo un’infanzia difficile.

Ricordiamo, per sua stessa ammissione, che la cantante romana ha vissuto a il Quartaccio, un difficile quartiere della Capitale senza la presenza dei suoi genitori, separatasi quando lei e la sorella erano piccole. Il padre faceva l’artista di strada, quindi non era mai presente in casa mentre la madre si prendeva cura di loro quando poteva. Prima la delusione a X Factor e poi la gioia nel programma di Canale 5 che le ha regalato la popolarità.

L’amore per il rapper Marracash

Grazie al suo timbro vocale che la rende unica, Elodie si è subito contraddistinta nell’edizione di Amici in cui ha partecipato. Nella sua breve carriera giù vanta ben due partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultima pochi mesi fa col brano ‘Andromeda’. Anche dal punto di vista sentimentale la Di Patrizi non si può lamentare, infatti dalla scorsa estate fa coppia col rapper siculo Marracash.

I due si sono conosciuti durante la realizzazione di ‘Maragarita’, il tormentone estivo che li ha visti entrambi protagonisti dei mesi caldi del 2019. Al momento i due innamorati stanno trascorrendo la quarantena insieme e non è escluso che prossimamente posso fare il grande passo.

L’annuncio social di Elodie

Nelle ultime ore Elodie è tornata attiva sul suo seguitissimo profilo Instagram facendo un annuncio inaspettato. Un messaggio che ha fatto saltare di gioia tutti i fan della Di Patrizi. Dopo il grande successo di ‘Andromeda’, portato in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, è uscita la nuova canzone della cantante italo-francese.

Quest’ultima, postando uno scatto in bianco e nero dove appare in versione acqua e sapone ha detto che su YouTube è disponibile ‘Diamanti’ interpretato in coppia con Ernia. Il giovane fa parte della scena musicale trap-rap ed è molto amato dagli adolescenti. Ecco il post: