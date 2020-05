Billie Eilish trionfa al Kid’s Choice Awards, il nuovo singolo Ilomilo

Billie Eilish, gli Avengers, James LeBron e Stranger Things sono solo alcuni dei personaggi della musica, del cinema, dello sport e delle serie tv ad aver trionfato al Kid’s Choice Awards. L’evento, proposto da Nickelodeon, è dedicato agli interessi da parte dei giovanissimi. Come la maggior parte degli show più attesi, il Kid’s Choice Awards si è svolto virtualmente, a causa dell’emergenza da Coronavirus.

Come leggiamo da TgCom24, le regole per l’opportuna distanza sociale non hanno impedito di avere al Kid’s Choice Awards di quest’anno la partecipazione di grandi star quali Ariana Grande, i BTS, Ellen Degeneres, Millie Bobby Brown, Shawn Mendes, Tom Holland e Lil Nas X.

Kid’s Choice Awards: anche gli Avengers tra i vincitori

In occasione dei premi messi in palio al Kid’s Choice Awards 2020, il cast di Avengers Endgame ha preso parte all’evento. Il fortunato lungometraggio ha trionfato come Miglior Film. Lo scorso anno la statuetta è stata vinta da Avengers Infinity War. Nel corso dei ringraziamenti, Robert Downey jr, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans, Jeremy Renner e Mark Ruffalo hanno incoraggiato i fan a resistere “a qualunque costo”.

Il Marvel Cinematic Universe ha ottenuto un ulteriore riconoscimento tramite il giovane attore britannico Tom Holland, interprete di Spider Man. Holland ha vinto nella categoria Miglior Supereroe, per l’ottimo lavoro svolto in Spider-Man: Far From Home.

Billie Eilish trionfa con Bad Guy

Tra gli altri vincitori menzioniamo Dwayne Johnson come Miglior Attore e Dove Cameron come Miglior Attrice. Billie Eilish ha invece trionfato grazie al suo brano di successo, Bad Guy, nella categoria Miglior Canzone. Tra gli altri artisti trionfatori ricordiamo Ariana Grande come Miglior Artista femminile, i BTS come Migliore Band, Taylor Swift come Star globale, Shawn Mendes come Miglior Artista maschile e Stranger Things come migliore Serie TV per famiglie. Millie Bobbie Brown, una degli interpreti maggiori di Stranger Things, ha vinto come Migliore Star televisiva femminile.

Lo show visibile anche in Italia: ecco quando

In Italia, il Kid’s Choice Awards 2020 andrà in onda il prossimo 22 maggio. In tale data, i ragazzi italiani potranno scoprire i vincitori delle tre categorie proposte nel nostro paese: Cantante italiano preferito (con finalisti Fred De Palma, Alberto Urso, Mahmood, Anastasio e Random), Internet star italiana (Maria Sole Pollio, Alice De Bortoli, Sespo, Valeria Vedovatti, Sofia Dalle Rive) e Nuova star italiana (Rebecca Gradoni, Cecilia Cantarano, Giulia Savulescu, Nicolò Robbiano e Maddalena Sarti).

Il nuovo singolo di Billie

In poco tempo, Billie Eilish è divenuta una delle cantanti pop più seguite in USA e in Europa. La 18enne risulta essere, inoltre, la più giovane cantante ad aver vinto un Grammy con When We All Fall Asleep, Where Do We Go? riconosciuto come miglior album dell’anno. Di recente è uscito il nuovo singolo, Ilomilo. Il brano è accompagnato da un videoclip misterioso, pregno di colori che si alternano tra nero e blu elettrico. Un’atmosfera onirica, accompagnata da una melodia malinconica.