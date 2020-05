Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno violato la quarantena? La spiegazione del cantante

Federico Rossi è intervenuto dopo le accuse dei social di violazione della quarantena per andare a trovare Paola Di Benedetto. Ecco le sue parole

Federico Rossi e Paola Di Benedetto accusati di aver violato la quarantena

Come sapete Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno una relazione da quasi due anni. Lei usciva dal flirt avuto con Francesco Monte, il quale l’ha lasciata perché non provava sentimenti per lei. La modella ha poi notato Federico e gli ha scritto su Instagram. Da quel momento sono stati inseparabili.

La scorsa estate si sono lasciati e il gossip ha parlato in modo insistente di un tradimento da parte di Federico, ma poi Paola ha deciso di perdonarlo, dal momento che lui ha fatto di tutto per riconquistarla. Al Grande Fratello Vip Paola ha parlato di lui come di un grande amore, la sua anima gemella e che avrebbe voluto infrangere le regole per andare da lui.

Infatti, alcuni giorni fa, alcuni utenti hanno notato cose strane nelle Instagram Stories dei due fidanzati. Il pavimento e i quadri nelle foto erano gli stessi. C’è stato grande scompiglio perché si è pensato ad una violazione delle leggi. Ma ecco come stanno le cose.

Le parole del cantante

Molti utenti hanno iniziato ad attaccare la coppia riportando come prova alla violazione della quarantena le foto pubblicate da Federico e Paola. Forti anche delle parole della modella quando si trovava nel reality. Tuttavia, sia Paola che Federico hanno continuato a dire in queste settimane quanto sentano la mancanza l’uno dell’altra.

Federico ha rotto il silenzio rilasciando una dichiarazione al settimanale Grazia. Il cantante ha detto che sta trascorrendo questo periodo in cui si deve necessariamente stare a casa a Modena con la sua famiglia. E poi ha spiegato che sente molto la mancanza di Paola perché non la vede da più di tre mesi, da quando è iniziato il Grande Fratello Vip.

Tra loro ci sono solamente delle videochiamate, non possono fare altro. Federico ha pensato di tenere alcuni discorsi belli da fare al momento del ricongiungimento perché la prima cosa che farà quando tutto sarà finito sarà ovviamente andare da lei. Quindi, le foto pubblicate erano vecchie e non c’è stata nessuna violazione della legge.