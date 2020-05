“Fabrizio Frizzi ti ha mandato un segno”: Carlotta Mantovan, il messaggio commuove il web [FOTO]

Carlotta Mantovan e la sua attività social

Sono trascorsi più di due anni dalla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Una morte che ha sconvolto tutti e che ha fatto riflettere. Da qual momento in poi, infatti, i colleghi Carlo Conti e Antonella Clerici hanno cambiato le loro priorità mettendo la famiglia al primo posto e subito dopo il lavoro. Per fortuna il conduttore de L’Eredità ha una sua erede che fa sentire meno la sua mancanza.

Stiamo parlando della piccola Stella, nata dal matrimonio dell’artista capitolino con l’ex modella Carlotta Mantovan. Quest’ultima da un paio di stagioni fa parte della squadra della Rai, partecipando prima a Portobello e successivamente a Tutta Salute al fianco di Michele Mirabella. Anche sui social ha un grosso seguito dove di rado posta dei contenuti particolari e commoventi. (Continua dopo il post)

Il messaggio dei fan commuove il web

Qualche giorno fa Carlotta Mantovan è tornata attiva sul suo account Instagram, seguito da oltre 66 mila seguaci. Dopo aver postato uno scatto realizzato in maneggio mostrando la figlia Stella baciata dal suo cavallo, la vedova di Fabrizio Frizzi ha condiviso un’altra foto mozzafiato. L’ex modella è solita pubblicare dei contenuti che mostrano la natura e anche una settimana fa il soggetto del post è un arcobaleno sopra un campo verde.

Un’immagine suggestiva che ha commosso tutti coloro che la seguono sul social network. Alcuni follower hanno menzionato il compianto marito dicendo che è un segno che ha voluto dare alla sua famiglia. Uno scatto che ha raccolto tanti mi piace e commenti dolci. (Continua dopo il commento)

Rita Dalla Chiesa menziona Carlotta Mantovan

Di recente Carlotta Mantovan è stata menzionata da Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio Frizzi. In un’intervista rilasciata ad un noto magazine, l’ex padrona di casa di Forum ha chiarito alcune cose. In pratica la giornalista e l’ex modella hanno un bellissimo rapporto nonostante sul web si dice il contrario.

Al momento le due donne non si possono incontrare per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ma appena la situazione tornerà alla normalità la napoletana vorrebbe rivedere la piccola Stella e ovviamente la madre.