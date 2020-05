Katy Louise Saunders, l’indimenticabile Babi in Tre metri sopra il cielo, dice addio al cinema?

Che fine ha fatto Ha Katy Louise Saunders? La star di tre metri sopra il cielo è lontana dai riflettori, di recente è stata vista in compagnia di Riccardo Scamarcio, scopriamo cosa è successo

Tutti l’abbiamo conosciuta nel film di successo Tre metri sopra il cielo, nell’indimenticabile Babi. Stiamo parlando di Katy Louise Saunders, l’attrice diventata famosa per quel ruolo nel film di Federico Moccia dal quale ha tratto ispirazione «Summertime». Lontana dal mondo del gossip, Katy Louise Saunders, che allora ha fatto sognare milioni di ragazze per la storia d’amore con Scamarcio, oggi è una donna.

Tutti la ricordano come la star di quel film memorabile, e molti si chiedono che fine ha fatto. La Saunders non ama la vita mondana ed è difficile vederla in pubblico, tuttavia di recente è stata avvistata in compagnia di Riccardo Scamarcio. Il successo che le ha dato quel film le ha dato tante occasioni per farsi apprezzare. Katy ha lavorato come modella e conquistato tutti per la sua bellezza e la sua innata eleganza.

Katy Louise Saunders bella e sofisticata

Figlia di un padre britannico e di madre colombiana, Katy Louise Saunders ha continuato a lavorare sia come modella che al cinema e in televisione. Nel 2018 ha preso parte a due film, Uno sconosciuto in casa e Il Re Scorpione 5, ma è anche stata la protagonista di un episodio di Condor.

Il suo nome è tuttavia sempre lontano dalle luci della ribalta e Katy Louise Saunders non ama mettere in piazza la sua vita privata. Si sa infatti molto poco delle sue storie, l’attrice è molto riservata e pare non abbia neanche un profilo social. Vederla però insieme a Scamarsio ha sollevato l’attenzione su di lei e su cosa c’è fra i due.

La Saunders e Scamarcio solo ottimi amici

Sembra che fra Katy Louise Saunders e Riccardo Scamarcio ci sia ancora una bella amicizia, anche se sono passati tanti anni dal film di Moccia. I due sono stati visiti insieme lo scorso febbraio e a paparazzarli è stato il settimanale Diva e Donna a Roma.

Fra Katy e Riccardo ci sono stati sorrisi, abbracci e sguardi complici, che hanno dato prova di un rapporto amichevole e sincero. La Saunders però nel 2016 è stata al centro del gossip perché è stata vista insieme a Stefano De Martino. Entrambi allora hanno detto che fra loro c’era solo una semplice amicizia.