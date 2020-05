Supervivientes nel caos: scontro tra Hugo Sierra e Ivana Icardi (che ha fatto un test di gravidanza) e il commento di Gianmarco Onestini

La situazione tra Hugo Sierra e Ivana Icardi è peggiorata. Non è mancato il commento di Gianmarco Onestini. Ecco che cosa è successo

Supervivientes: scontro tra Hugo Sierra e Ivana Icardi

La situazione a Supervivientes sta peggiorando sempre di più tra la coppia protagonista degli ultimi mesi. Hugo Sierra e Ivana Icardi si sono baciati al secondo giorno di programma, forti e uniti dal loro risentimento nei confronti di Adara Molinero e Gianmarco Onestini. Lei è l’ex compagna di Hugo e madre di suo figlio, lui ha avuto un rapporto molto conflittuale con Ivana dai tempi del Grande Fratello 16 in Italia.

Ebbene, la coppia si è lasciata andare alla passione e hanno avuto rapporti intimi davanti alle telecamere. Le immagini e i video hanno fatto il giro del mondo e hanno fatto molto scalpore, anche se non era la prima volta che succedeva (vi ricordate di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan?).

Tuttavia, nei giorni scorsi Hugo ha deciso improvvisamente di lasciare Ivana. La coppia è stata divisa dal programma e la lontananza ha fatto terminare il loro rapporto. Durante l’ultima puntata andata in onda in Spagna c’è stato un duro scontro tra i due. Lei ha addirittura chiesto di fare un test di gravidanza.

Ivana Icardi incinta? Lo scontro e il risultato del test

Rimasti soli in Palapa, Hugo e Ivana hanno avuto uno scontro molto duro. Ivana ha iniziato a piangere a dirotto perché non capiva come mai Hugo abbia preso una decisione tanto drastica. Secondo lei tutto si riconduceva al programma e alle prove in cui ha vinto diverse volte contro di lui. Ma Hugo ha smentito e ha detto che in lei vede comportamenti che non gli piacciono per niente: egoismo, poca generosità. Non vuole fare gli errori del passato e vuole allontanarsi da questa storia.

A quel punto Ivana gli ha detto che non poteva dirle assolutamente quelle cose perché lei si era concessa davanti a tutti, quando per lei è una cosa intima e imbarazzante. Infatti, non ha il ciclo da tre mesi e per questo ha chiesto di poter fare il test di gravidanza. Lui ha precisato che “non va a letto con la prima che passa”. Ad ogni modo, il test è risultato negativo.

Il commento di Gianmarco Onestini

Dopo tanti attacchi di Ivana contro Gianmarco, anche lui ha voluto mandare una piccola frecciatina alla sua ex coinquilina. Ha scritto su Twitter: “C’è gente che non si rende conto di quanto tu soffra fino a quando non tocca a loro affrontare la stessa situazione“.