Claudia Mori, brutto colpo per la moglie di Celentano, per la donna solo rifiuti

E’ amareggiata Claudia Mori, la moglie di Celentano ha rivelato di aver sottoposto molto progetti alla Rai che però sono stati tutti rifiutati, scopriamo cosa è successo

Da tempo Claudia Mori porta avanti la sua casa di produzione, la Ciao Ragazzi, con successo, e ha sfornato tanti progetti con ottimi risultati. Fra queste vi sono alcune fiction Rai come C’era una volta la città dei matti, Rino Gaetano, De Gasperi, Ma il cielo è sempre più blu. Sono numerose le fiction Rai prodotte dalla casa della Mori e molte di queste hanno avuto grande successo.

Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha detto di essere amareggiata perché si è vista rifiutare dalla Rai diversi progetti. Le parole della Mori arrivano dopo che l’Antimafia Duemila, Maria Teresa e Gianna Anselmi hanno chiesto alla Rai di far ripartire il progetto su Tina Anselmi. La fiction avrebbe dovuto essere improntata su colei che è stata la prima donna a rivestire il ruolo di ministro della Repubblica Italiana.

Claudia Mori i suoi progetti da 7 anni rifiutati

Nel 2018 Rai Fiction aveva approvato il progetto, ma all’ultimo minuto la BibiFilmTv. Claudia Mori nell’intervista al Fatto ha detto di aver proposto un progetto identico nel 2017 ma che per due volte era stato rifiutato. I rifiuti erano avvenuti nel giro di due mesi e portavano due diverse motivazioni. La Mori ha affermato di aver ricevuto solo rifiuti negli ultimi 7 anni.

A questo punto le è venuto il dubbio se non c’è una specie di accanimento nei suoi confronti. Le sue produzioni sono state accettate fino al 2013, prima della nomina di Eleonora Andreatta, e le fiction sono state tutte di gradimento del pubblico. Secondo lei vuol dire che non ha azzeccato alcuna tematica in linea con le aspettative della nuova direttrice.

La Mori ha intenzione di chiudere la Ciao Ragazzi

Sulla fiction di Tina Anselmi la Mori ha anche aggiunto che lei non rivendica la paternità, ma lo stesso progetto lo aveva presentato a gennaio 2017. Allora le era stato detto che il racconto era incompleto, così lo hanno ultimato e ripresentato il mese successivo.

Il progetto era stato nuovamente rifiutato e le era stato detto che qualcun altro aveva proposto lo stesso progetto. La moglie di Celentano non ha voluto dire altro nell’intervista ma ha comunque detto che probabilmente potrebbe decidere di chiudere la sua casa di produzione. Se le cose continuano ad andare verso questa direzione Claudia Mori quindi chiuderà la Ciao Ragazzi.