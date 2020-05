Madonna, la pop star americana contagiata dal coronavirus

Madonna, l’annuncio che sconvolge i fan

Madonna, la cantante americana più amata al mondo, ha scoperto di avere avuto il coronavirus. Fortunatamente per lei non ci sono stati problemi ad esso collegati, in quanto probabilmente lo ha sviluppato, ma in modo asintomatico o comunque con problematiche lievi rispetto a coloro che sono finiti in ospedale. Lei non si è nemmeno accorta, lo ha scoperto semplicemente effettuando un test.

Tramite questo test la cantante ha scoperto di avere sviluppato gli anticorpi, Questo significa che lo ha avuto, non si sa ancora in quale forma ma anche lei è stata colpita. Forse è stata tra i primi casi, Forse si è trattato di un malessere recente, ma a quanto pare nulla di preoccupante altrimenti si ricorderebbe di essere stata male. Prima di chiudersi in casa come tutta la popolazione mondiale, la cantante ha avuto a che fare con altri artisti, sia per questioni di lavoro che per occasioni di qualunque altro genere.

Madonna, ecco cosa farà da ora in poi

Madonna ha scritto un post allegando una foto su Instagram in cui afferma che dal giorno dopo in poi la sua vita sarebbe stata del tutto diversa, dato che l’avrebbe affrontata con una nuova forza. Una nuova energia arriva dalla consapevolezza di essere stata fortunata e di esserlo ancora adesso. Rispetto ad altre persone che sono finite in ospedale, lei non ha conosciuto la vera sofferenza, lei non si è nemmeno accorta di quello che le stava succedendo.

La donna vive e ha vissuto tutto questo periodo in California a casa con i suoi figli, e ha condiviso qualunque cosa con i suoi fan. Ha mostrato di essere felice, cantando E ballando rivisitando anche le sue le canzoni oltre che quelle di altri artisti. Dopo il post in cui scrive che ritornerà a respirare l’aria infetta abbassando il finestrino della sua auto i fan dicono di essere molto preoccupati per lei.

I fan si dividono, c’è chi è ottimista e chi invece è tanto preoccupato

C’è chi è felice sia tornata a vivere la sua quotidianità, chi si dimostra felice perché è uscita fuori da un tunnel che fa paura a tutto il mondo. Poi c’è anche chi invece è dubbioso visto che ad oggi non si sa ancora se sviluppare gli anticorpi voglia dire essere in salvo per prossime ricadute. Su questo c’è ancora un bel punto interrogativo, probabilmente passerà ancora un po’ di tempo per capire come effettivamente stanno le cose.

La preoccupazione va anche nei confronti dei suoi figli che hanno vissuto con lei e che potrebbero avere avuto il virus, o che adesso potrebbero ancora correre questo rischio. Nel frattempo tra i commenti positivi, spunta anche quello dell’ex moglie di Morgan Asia Argento che afferma di essere particolarmente felice per lei.