Oroscopo 3 maggio 2020, la classifica di tutti i segni: battuta d’arresto per Bilancia, Leone agitato

Le previsioni dell’Oroscopo del 3 maggio preannunciano un fine settimana esilarante per i Toro. L’Acquario, invece, sarà desideroso di assistere una persona cara. Battuta d’arresto per i nati sotto il segno della Bilancia.

Toro in cima alla classifica dell’Oroscopo

1 Toro. Oggi, domenica 3 maggio l’Oroscopo preannuncia una giornata all’insegna della scoperta di voi stessi. In data odierna sentirete una gran voglia di prendervi cura di voi e la cosa vi farà sentire molto bene. La giornata potrebbe rivelarsi ideale se a tutto ciò saranno accompagnate anche le coccole del partner.

2 Capricorno. Un’insolita voglia di creare pervaderà il vostro animo e renderà il vostro umore alquanto alto. Oggi sarete più ottimisti e travolgenti. Questo sembra essere il momento più adatto per creare qualcosa di interessate e per mettersi in moto allo scopo di realizzare un progetto. La fortuna è dalla vostra parte.

3 Gemelli. La giornata odierna si prospetta all’insegna della creatività. Oggi vi sentirete particolarmente carichi e pieni di voglia di fare. Potreste riscoprire una passione che credevate di non possedere, specie per quanto riguarda lo stare in casa. I single, invece, farebbero bene a sfruttare Venere nel segno per cimentarsi in nuove conquiste.

4 Acquario. Per i nati sotto questo segno si prospetta una giornata all’insegna della famiglia. L’Oroscopo del 3 maggio è molto favorevole per quanto concerne i rapporti affettivi. Con il partner le cose procederanno molto bene e sentirete sempre di più il bisogno di assistere una persona cara. Anche nel lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

5 Sagittario. La settimana si concluderà con interessanti novità dal punto di vita lavorativo. I prossimi giorni, infatti, potrebbero porvi dinanzi delle situazioni davvero molto importanti che non dovreste lasciarvi scappare. Anche la vita di coppia vedrà la tensione allentarsi. Ricordate che la calma è la virtù dei forti.

6 Vergine. La Luna entrerà nel vostro segno e questo vi spingerà ad essere molto più sensibili. In particolar modo nella giornata odierna comincerete a mostrate una certa insoddisfazione nei confronti del partner, il quale vi sembrerà un po’ disattento. Cercate di non trascendere nel paranoico o potreste dare luogo a pesanti discussioni.

Battuta d’arresto per i segni Bilancia e Pesci

7 Scorpione. La Luna e nettuno sono opposti e questo potrebbe portare all’insorgenza di un po’ di malumori. Oggi potreste essere pervasi da un’irrefrenabile voglia di stare accanto alla vostra famiglia e di dimostrare loro quanto ci teniate. Non siete tra i segni più bravi ad estrinsecare i vostri sentimenti, ma stavolta chi vi sta intorno potrebbe rimanere stupito.

8 Cancro. La fortuna vi assiste, ma voi siete distratti in altro. La giornata di oggi sarà molto favorevole secondo gli astri, tuttavia, pare ci sia qualcosa a turbare la vostra meravigliosa congiuntura astrale. Le soddisfazioni arriveranno, così come le belle novità, tuttavia, sarà necessario essere propensi ad accoglierle.

9 Ariete. In questo periodo vi siete un po’ trascurati e la cosa non è assolutamente buona. Prendetevi questa domenica per dedicarvi a voi stessi e per prendervi cura del vostro aspetto sia esteriore sia mentale. non c’è modo peggiore di iniziare una nuova settimana con due borse sotto agli occhi.

10 Leone. La parola d’ordine è: calma. Oggi dovrete rimanere tranquilli onde evitare di mandare all’aria tutti i progressi fatti in questi giorni. I nati sotto questo segno hanno avuto grandi soddisfazioni sia per quanto riguarda la vita privata sia lavorativa. Se qualcosa non dovesse starvi bene, oggi è il momento di tacere.

11 Pesci. Chi in questo periodo si è trovato ad affrontare una crisi con il proprio partner, in data odierna potrebbe fare delle importanti scoperte. Forse è giunto il momento di palesare i vostri malumori e di fingere che vada tutto bene. Tuttavia, prima di giungere a conclusioni affrettate prendetevi tutto il fine settimana per riflettere.

12 Bilancia. Potreste avere addosso una stanchezza inaspettata che vi metterà K.O. Invece di continuare ad ostinarvi a fare tutto, provate a mettere da parte gli impegni dedicando questa domenica a voi stessi. Trascorrere qualche momento in solitudine, adesso, non potrà che giovare al vostro stato psicofisico.