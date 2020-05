Valentina Ferragni in quarantena con il sorriso ma dice di essere pronta al cambiamento

E’ pronta la cambiamento Valentina Ferragni, la sorella di Chiara si sfoga sui sociale ed esprime la preoccupazione per il fidanzato Luca Vezil

Anche la bella e affascinante Valentina Ferragni sta cercando di vivere questa quarantena mantenendo il sorriso. Tuttavia, la sorella della famosa Chiara ha fatto capire di essere pronta al cambiamento. Così comunica le sue decisioni ai fan e lo fa sfogandosi sui social su Luca Vezil, il suo fidanzato.

Insieme a lui sta infatti affrontando questa situazione di isolamento e non è sempre facile, anzi talvolta a fare da padrona è la noia. Ed è su questo aspetto che improvvisamente ha deciso di fare dei cambiamenti, proprio per combattere la noia e si sta dando da fare. La coppia passa il tempo a cucinare, si allena e trascorre il tempo in compagnia del cagnolino. Però un esperimento che la Ferragni ha fatto nelle ultime ore ha preoccupato il fidanzato. Cosa ha fatto Valentina?

Valentina Ferragni si cimenta in una nuova impresa

La bella Ferragni pubblica ogni giorno i suoi allenamenti e coinvolge in questo modo tanti follower felici di seguirla. Oltre che stare insieme è un modo per mantenersi in forma e cercare di non perdere la perfetta forma fisica. Di certo non è facile trascorrere tutti i giorni a casa e quindi qualcosa ci si deve pur inventare. In questo esperimento che Valentina ha voluto fare per dare il via al cambiamento ha coinvolto anche il suo Luca.

Pare infatti che il giovane sia la sua cavia per le idee che la Ferragni si fa venire in mente. Stavolta Valentina ha voluto dedicarsi al taglio dei capelli, visto che per il momento i parrucchieri sono chiusi. Sicuramente non è facile, ma lei si è buttata con una grande volontà i9n questa impresa. Oltre che divertirsi, la Ferragni sembra abbia anche ottenuto un buon risultato, anche se Luca Vezil non è apparso molto contento.

La Ferragni scopre di saper tagliare i capelli

La giovane influencer ha infatti detto di non aver mai tagliato i capelli a nessuno, quindi il fidanzato Luca è diventato la sua cavia. Come poteva rifiutare?

I due stanno vivendo insieme la quarantena e stanno passando tanti momenti belli, scoprendo anche i loro talenti. E quello di tagliare i capelli potrebbe essere un talento nascosto di Valentina che Luca non conosceva. Comunque alla fine il giovane ha sorriso e tranquillizzato la sua Vale.