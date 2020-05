“Federica Panicucci ha problemi di salute”: arriva la secca smentita di un noto opinionista

Platinette fa un chiarimento su Federica Panicucci

Da quando in Italia è scoppiata l’emergenza sanitaria per il Covid-19, Mediaset ha stravolto i suoi palinsesti. Inoltre un suo programma di punta ha cambiano nome e tagliando fuori una conduttrice. Stiamo parlando di Mattino 5 che da alcune settimane viene associato anche ‘Speciale Coronavirus’ e Federica Panicucci. Quest’ultima è assente dal noto rotocalco dallo scorso 16 marzo, mentre il collega Francesco Vecchi è rimasto al timone occupandosi esclusivamente dell’argomento del momento.

C’è da dire, però, che la professionista toscana tonerà al suo posto a partire da lunedì 4 maggio 2020 per affrontare dei temi più leggeri. Nella rubrica su DiPiù Tv curata da Platinette, lo stesso h voluto fare dei chiarimenti sulla Panicucci. La donna non è sparita dal piccolo schermo per problemi di salute, ma solo per una scelta dettata dall’azienda televisiva per cui lavora.

Le parole al miele per Francesco Vecchi

Oltre a fare tale precisazione sullo stato fisico di Federica Panicucci, Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha sottolineato come si sentisse la mancanza della professionista toscana a Mattino 5. Ricordiamo che la compagna di Marco Bacini è alla guida del format da ben 11 anni. Lo speaker radiofonico e mentore di Italia Sì ha anche espresso il suo punto di vista sul giornalista Francesco Vecchi.

Quest’ultimo per un paio di mesi ha preso le redini del programma mattutino di Canale 5 dimostrando di essere un grande professionista in grado di spaziare in poco tempo su diverse tematiche. “Se prima portava la camicia sbottonata davanti alle telecamere, ora la cravatta sembra essere di rigore”, ha scritto Platinette sulla sua rubrica su DiPiù Tv.

Ottimi ascolti per Mattino 5

In questi ultime settimane la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi a Mattino 5 ha messo in grosse difficoltà la concorrenza, ovvero lo storico Uno Mattina. Infatti il giornalista di casa Mediaset è stato premiato con degli ottimi ascolti.

Ora che lunedì 4 maggio 2020 tornerà anche la collega Federica Panicucci per Platinette il successo sarà ancora più forte. Ricordiamo che la conduttrice toscana si occuperà di spettacolo e argomenti più leggeri.