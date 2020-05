Belen e Cecilia Rodriguez hanno lo stesso ‘difetto’ fisico: i fan notano un dettaglio su una foto

Belen e Cecilia Rodriguez lontane per la quarantena

Sono un paio di mesi che Belen e Cecilia Rodriguez non si vedono di presenza. Infatti, causa quarantena la prima è isolata nel suo appartamento di Milano insieme al figlio Santiago e Stefano De Martino, partito da giorni per Napoli. Mentre la seconda è rimasta bloccata a Trento nella tenuta del fidanzato Ignazio Moser.

Anche se sono lontane sono vicine col cuore, infatti nelle ultime ore le due modelle hanno condiviso lo stesso scatto mentre indossano dei costumi della loro linea Me Fui. Una foto che ha lasciato di sasso i loro numerosi follower e che non hanno perso tempo a complimentarsi con le sorelle maggiori di Jeremias.

Le sorelle Rodriguez e la foto in costume

Nella foto in questione, Belen e Cecilia Rodriguez escono dal mare come due sinuose sirene. Un contenuto che ha conquistato immediatamente il loro popolo social. In una Storia condivisa su IG dalla fidanzata di Ignazio Moser, i follower hanno notato un dettaglio molto strano. La silhouette dell’ex gieffina e della conduttrice Mediaser sembra leggermente modificata.

E’ risaputo che i vip e molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo spesso ritoccano gli shooting fotografici con delle apposite applicazioni. Un modo per snellire parti del corpo dove c’è del grasso in eccesso, oppure coprire le smagliature e buccia d’arancia. Non è il caso delle sorelle Rodriguez, resta il fatto che l’occhio attento di alcuni internauti ha tradito le argentine. (Continua dopo la foto)

I fan notano un difetto fisico

Stando a degli utenti web. Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero ricorse al Photoshop. Coloro che hanno l’occhio più fino si sono accorti del décolleté leggermente sbilenco delle sorelle. Non è la prima volta che queste ultime ricorrono a dei ritocchini sulle foto che postano sui loro rispettivi canali social.

C’è da dire, però, che le stesse hanno pubblicato anche contenuti dove si mostrano in versione acqua e sapone. Come dimenticare Cechu all’interno della casa di Cinecitta per il Grande Fratello Vip 2. Applicazioni o no, le due ragazze sono sempre affascinanti e sfoggiano una corporatura che fa invidia a molte donne.