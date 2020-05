Carlo Conti, la moglie Francesca Vaccaro mostra per la prima volta il figlio Matteo [FOTO]

Nuovo show musicale per Carlo Conti

Lo scorso marzo, causa pandemia Coronavirus, Carlo Conti è stato costretto a chiudere La Corrida solo dopo due puntate. A distanza di un paio di mesi arrivano delle grosse novità per il noto conduttore toscano. La Rai gli affiderà un nuovo programma che sarà come una sorta di tuffo nel passato per il professionista fiorentino. In poche parole l’uomo si toglierà i panni di presentatore per tornare ad un suo vecchio amore: la musica.

Stando a quanto riportato dal portale Tv Blog, i vertici di Viale Mazzini stanno lavorando su uni show cucito su misura per Conti. Di cosa si tratta? Al momento il sito non ha fornito altre indiscrezioni in merito. La cosa certa che dovrebbe partirà dalla metà di giugno 2020.

Francesco Vaccaro mostra il figlio Matteo Conti

Intanto coloro che seguono i profilo social di Carlo Conti e Francesco Vaccaro, moglie di quest’ultimi, hanno notato un divertente particolare. Sull’account Instagram della donna è apparso uno scatto molto divertente che la vede protagonista insieme al figlioletto. Da un paio di mesi i parrucchieri e barbieri sono chiusi per via dell’emergenza Covid-19 e terranno la saracinesca abbassata per un altro mese.

Quindi, il conduttore e la consorte hanno voluto cambiare il look di Matteo improvvisandosi barbieri effettuando un taglio fai da te. Stando alla foto che appare su IG, l’operato della coppia non è per niente negativo. Ovviamente il contenuto ha ottenuto un botto di mi piace e complimenti per l’iniziativa. Tra i vari likes sono apparsi quelli di alcuni vip come Giovanni Ciacci, Bianca Atzei e la compagna di Enrico Brigano. (Continua dopo il post)

Carlo Conti alla guida del David di Donatello 2020

Oltre al nuovo show musicale previsto per la metà do giugno, Carlo Conti molto presto tornerà sul piccolo schermo. Il professionista fiorentino, infatti, in questi giorni si sta preparando per essere al timone di un altro evento molto importante.

Il prossimo 8 maggio sara chiamato alla conduzione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020, che andrà in onda in prima serata su Rai Uno e in una versione riadattata all’emergenza Covid-19. Infatti in studio non ci sarà né pubblico e nemmeno coloro che dovranno ritirare il premio.