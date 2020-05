Maria De Filippi non guarda mai le serie tv con Costanzo

In attesa di tornare sul piccolo schermo con Uomini e Donne, versione con i protagonisti in studio, Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vanity Fair Italia. Ricordiamo che la nota conduttrice e il marito Maurizio Costanzo nel 2020 hanno raggiunto un grande obbiettivo, ovvero 25 anni insieme. Nonostante il periodo non sia dei migliori per via del Coronavirus, la coppia ha raggiunto le nozze d’argento.

Queen Mary ha spaziato su vari argomenti, quindi non ha parlato solo del suo lavoro ma anche delle sue grandi passioni. Per chi non lo sapesse la professionista pavese è un’amante di serie tv, mentre il giornalista le odia perché è convinto che creino dipendenza.

Queen Mary pazza per le serie tv

Intervistata da Vanity Fair, Maria de Filippi ha parlato a lungo della sua vita privata, tra cui il figlio adottivo Gabriele affermando che da anni lavora con lei alla Fascino. La conduttrice pavese, però, ha sottolineato che il 28enne non è mai stato raccomandato da lei, anzi ha raggiunto i suoi obbiettivi grazie alla sua caparbietà. Parlando delle serie televisive, la donna ha confessato di avere una grande passione per quel genere.

La sua preferita è ‘Il delitto perfetto’, mentre da tre anni non guarda più ‘Grey’s Anatomy’ che considera disonesta. Mentre il marito Maurizio Costanzo non ama per niente le serie, anzi le odia totalmente. Per quale ragione? Il giornalista romano ha paura che possano creargli dipendenza.

Maria de Filippi parla di Temptation Island

Nella lunga intervista rilasciata per Vanity Fair Italia, Maria De Filippi ha parlato anche della nuova edizione di Temptation Island che dovrebbe essere affidata nuovamente a Filippo Bisciglia. Da qualche giorno sono stati aperti i casting che verranno effettuati al momento via Skype.

Poi c’è da valutare come si evolverà la situazione riguardante l’emergenza sanitaria per il Covid-19. La macchina organizzativa è pronta, così certamente non si faranno trovare impreparati per il mese di luglio, possibile data d’inizio del reality show delle tentazioni.