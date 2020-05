Elodie senza trucco su Instagram, semplice e bellissima (Foto)

Era il 2015 quando iniziavamo a conoscere il talento della bella Elodie. La cantante, all’epoca dai capelli rosa, faceva parte della scuola di Amici di Maria De Filippi e si è subito distinta per la sua voce. Da quel momento, la ragazza romana ha inanellato un successo dopo l’altro diventando una delle icone per migliaia di giovanissima in tutta Italia.

In questo momento in cui tutti siamo costretti a casa, i VIP stanno approfittando dei social per stare più vicini ai fans e renderli partecipi della propria vita. Anche Elodie sta facendo lo stesso. Sulla scia di quanto fatto da altre, tra cui Adriana Volpe, anche Elodie ha pubblicato uno scatto al naturale, senza un filo di trucco ma sempre bella ed affascinante.

Elodie, sempre affascinante

Nonostante siamo abituati a vedere Elodie sempre perfettamente in ordine, sia in termini di vestiario che di capigliatura, la quarantena l’ha vista modificare un po’ le sue abitudini. Su Instagram l’abbiamo vista più volte in abiti comodi e casual e con capelli non forzatamente piastrati e pettinati. La ragazza preferisce una quarantena più semplice e lo ha mostrato ai suoi innumerevoli followers. (Continua dopo la foto)

Un look che la rende molto differente dalle apparizioni, ad esempio, al Festival di Sanremo dove l’abbiamo vista bellissima e super truccata. Un look che, però, non le leva nulla dato che la sua bellezza sta anche nella sua capacità di essere acqua e sapone, una vera bellezza al naturale. Una foto in cui la bella cantante sembra avvicinarsi più alle ragazze comuni che alle dive che calcano i più noti palcoscenici d’Italia. Una mise che, però, non le toglie assolutamente il suo fascino che rimane davvero invariato.

L’affetto dei suoi fans

Come avviene per ogni foto che la bella Elodie posta sui social, anche quella che la vede in versione acqua e sapone ha riscosso molto successo tra i suoi fans. I like non si sono fatti attendere così come i commenti. Questi sono, come facile intuire, tutti positivi e tendono a complimentarsi con lei per la sua bellezza anche in versione naturale.

Un affetto, quello dei followers, che non è mai mancato alla giovane cantante romana sin dai mesi trascorsi nella scuola di Amici. Un seguito che, naturalmente, è cresciuto nel tempo e che lei ha sempre saputo ricambiare con la buona musica e con una presenza costante sui social.