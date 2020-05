Maria De Filippi sconvolta, la confessione: “Pagano fino a 100 euro per un profilo fake”

Maria De Filippi e le difficoltà per il Coronavirus

Nonostante sia in quarantena, Maria De Filippi ha accettato di essere intervistata da un giornalista di Vanity Fair. La professionista Mediaset si è confessata a 360 gradi svelando qualcosa che tempo fa l’ha lasciata sconcertata e nello stesso tempo l’ha indignata. In primis ha affrontato gli ultimi avvenimenti a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Ricordiamo che tutto il Serale di Amici 19 si è svolto senza pubblico in studio e adottando le regole della distanza sociale. Mentre il dating show Uomini e Donne è stato sospeso e solo un paio di settimane fa è tornato con una nuova formula che si è rivelato un flop. Da lunedì prossimo su Canale 5 verranno trasmesse le puntate inedite del Trono classico e over in attesa di registrarne altre sempre con le dovute accortezze.

Prossimamente va in onda Amici Speciali

Da qualche giorno su Canale 5 gira a rotazione il promo di Amici Speciali, che prenderà il post di Amici All Star. Intervistata da Vanity Fair, Maria De Filippi ha rivelato che saranno solo quattro prime serate nelle quali ballerini e cantanti della 19esima e altre edizioni si sfideranno tra loro per conquistare il titolo di vincitore.

Parlando del nuovo format Mediaset, la moglie di Maurizio Costanzo ha asserito che la sua idea è quella di aiutare la Protezione Civile. “I ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo. Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, che per molti altri diventa un problema”, ha concluso Queen Mary.

Maria De Filippi e il web

Nella lunga intervista per il noto magazine, Maria De Filippi ha affrontato un argomento molto più ostico. Ha menzionato il mondo del web in tutte le sue sfaccettature, sia positive che negative. La moglie di Maurizio Costanzo ha affermato che a lei piace, soprattutto quando è libero e non tarocco.

A lei la lascia perplessa quegli utenti che aprono dei profili fake solo per insultare determinate persone, tra questi anche i vip. “Fortunatamente c’è gente che ha una testa pensante e capisce subito se qualcuno è sincero o scrive qualcosa perché gli hanno dato 100 euro che, probabilmente, da ragazza avrei accettato anch’io per fare la stessa cosa”, ha affermato la professionista.