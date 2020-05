‘Come fai ad avere tutta sta voglia…’: Guendalina Tavassi provocante, lo scatto birichino infiamma i social

Guendalina Tavassi continua la sua quarantena insieme ad Umberto e ai suoi figli. Tra video, dirette e scatti bollenti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha capito come tenere compagnia i suoi seguaci. Ogni giorno, sul proprio account Instagram regala momenti felici ai propri fan che la suono da ogni parte d’Italia.

Alcune ore fa, però, in collegamento con Barbara D’Urso, sua figlia l’ha resa protagonista di un siparietto altamente imbarazzante. Guendalina Tavassi è riuscita ad ottenere una certa notorietà proprio grazie al reality ed oggi è diventata una nota influencer. Questo ovviamente è diventato il suo lavoro ma la sua bambina non la pensa proprio così.

Guendalina Tavassi smascherata dalla figlia in diretta tv

Guendalina Tavassi, che è spesso ospite in qualità di opinionista nel salotto di Barbara D’Urso ha infatti chiesto a sua figlia Chloe di farle gli auguri dal momento che, essendo il 1 maggio, è la festa dei lavoratori.

La reazione della piccola però è stata davvero clamorosa e nello stesso tempo decisamente imbarazzante: “Ma mamma, tu non lavori, il papà ha un bar…”. Una smentita in piena diretta che ha messo in forte disagio l’ex concorrente del Grande Fratello. Infatti, per evitare l’imbarazzo Guenda si è lasciata andare ad un sorriso accompagnato anche dalla conduttrice.

L’ex gieffina in versione sportiva

Ancora una volta Guendalina Tavassi ha voluto esagerare mettendo in mostra le sue perfette forme. Sia vestita che in intimo, l’influencer fa sempre la differenza e riesce a mandare in exstasy il suo pubblico. In uno dei suoi ultimi scatti, l’ex concorrente del Grande Fratello si è mostrata in tenuta sportiva. Un fuson attillato dai colori primaverili e un top abbinato. Nulla di provocante se solo il suo sguardo e il proprio corpo non parlassero da soli.

Guendalina Tavassi sopratutto nel corso di queste settimane si è allentata moltissimo e lo dimostrano i numerosi tutorial pubblicati. Nella foto in questione, la bella romana si è superata apparendo come sempre sensuale ed esplosiva. In tanti hanno apprezzato il ‘momento’ riempendola di complimenti. Altri, invece, sono stati meno ironici, criticandola pesantemente. Una fan in particolare le ha chiesto: “Come fai ad avere tutta sta voglia e il tempo di truccarti e cambiarti ogni mezz’ora..Io in questa quarantena tra compiti dei bambini,lavori di casa e fare la spesa arriva la sera che sono più morta che viva…”