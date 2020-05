GF Vip, Sara Soldati: tutto frainteso con Andrea Denver, ecco come stanno davvero le cose

L’ex gieffina ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sull’interesse che le è stato attribuito dal gossip nei confronti di Andrea Denver

GF Vip: il gossip tra Sara Soldati e Andrea Denver

Sara Soldati è entrata al Grande Fratello Vip dopo alcune settimane dall’inizio del programma insieme ad Asia Valente e Teresanna Pugliese. Ad accorgersi del suo ingresso è stato sicuramente Antonio Zequila, il quale ha cercato di corteggiarla senza successo. Per questo l’attore ha anche litigato pesantemente con Paola Di Benedetto.

Tuttavia, da fuori è nato un gossip su di lei. Dopo gli apprezzamenti che aveva fatto nei confronti di Andrea Denver le pagine di gossip hanno ipotizzato un interesse amoroso della ragazza per il modello. Non è successo nulla tra di loro ed oggi Sara ha chiarito, di nuovo, la situazione.

Sara Soldati: ‘In televisione viene tutto trasformato’

Sara Soldati ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo lamentandosi di quanto uscito su lei e Andrea nelle settimane scorse. In fondo lei aveva soltanto fatto degli apprezzamenti, ma in televisione il tutto viene poi trasformato in amore platonico. Lei non ha mai nascosto di pensare che Andrea sia un bellissimo ragazzo. Non solo, è anche un ragazzo educato, che colpisce per la sua sensibilità e generosità.

Sara, dopo aver detto che si rivede molto in lui come carattere, ha precisato di non aver mai detto di essere coinvolta sentimentalmente. Poteva essere interessante in altri contesti e circostanze ma dal momento che Andrea aveva la sua relazione non c’era neanche da porsi il problema. La loro amicizia, comunque, sta continuando anche al di fuori del reality. Si sono sentiti e hanno scoperto di avere molti amici in comune. Sara ha detto di avere molti amici maschi, quindi lei non ci vede nulla di male. Che cosa ne pensate?

La relazione tra Andrea Denver e Anna Wolf

Sara, quindi, ha voluto precisare come stanno le cose tra di loro, nominando anche il rispetto per la fidanzata di Andrea, Anna Wolf. Infatti, il modello recentemente si è lamentato dei mancati video e sorprese per lui da parte della sua fidanzata. Non certo per colpa della ragazza, ma perché la produzione non glieli ha recapitati.

Ad ogni modo, Andrea e Anna stanno aspettando la fine delle restrizioni imposte dal governo per ricongiungersi negli Stati Uniti, dove lei vive e dove Andrea dovrà recarsi anche per lavoro. Anna non è rimasta infastidita da nulla del percorso fatto dal compagno al Grande Fratello Vip.