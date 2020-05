Francesca Tocca sui social: ‘Ci attrae tutto ciò che è impossibile’, riferimento a Valentin?

Non si ferma il gossip sulla coppia formata da Francesca Tocca e Valentin. Ecco che cosa ha scritto lei sui social

Amici 19: Valentin e Francesca Tocca di nuovo insieme?

Valentin Alexandr Dumitru oltre ad aver partecipato ad Amici 19 creando grande scompiglio nella scuola per i suoi comportamenti irrispettosi, per i ritardi e per la sua chiusura ad imparare altri stili di danza, ha anche riempito le pagine di gossip per la storia con Francesca Tocca. Lui stesso ha raccontato che la ballerina professionista del talent si è avvicinata a lui parlandogli della crisi con il marito Raimondo Todaro e confessandogli i suoi sentimenti.

Tuttavia, dopo il caos che ne è seguito, il ballerino rumeno ha deciso di interrompere bruscamente la relazione. Francesca è passata dal condividere foto e video con lui su Instagram a non seguirlo più. Ma alcuni movimenti di queste settimane fanno pensare ad un riavvicinamento.

Francesca: ‘Ci attrae tutto ciò che è impossibile’

Francesca non è molto social. Si limita a condividere le sue foto taggando chi gliele ha scattate oppure condividendo qualche frase di canzone o di sapere comune. In tutto questo tempo non ha mai parlato della storia con Valentin, ma si è semplicemente limitata a dire, ad un certo punto, che tante persone “le avevano rotto il c***”.

Nei giorni scorsi alla ballerina è scappato un like ad un commento di un’utente, la quale faceva una semplice considerazione sotto il post di Valentin: secondo lei c’era ancora qualcosa tra di loro. Ma sarà davvero così? Ovviamente nessuno dei due ha parlato, ma Francesca ha pubblicato un post che può essere un riferimento a lui.

Infatti, nel post che è riportato qui sotto potete vedere una delle foto di Francesca accompagnata da una didascalia: “Ci attrae tutto ciò che è impossibile perché siamo fatti così“. Ma che cosa avrà voluto dire? Che il suo “impossibile” è Valentin ma che lei è ancora attratta da lui? Voi che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Francesca ad Amici Speciali?

Amici 19 si è concluso qualche settimana fa con la vittoria di Gaia Gozzi. Ma Maria De Filippi si sta preparando a tornare con un altro programma: Amici Speciali. Il cast è già stato svelato e tra questi c’è anche Umberto Gaudino, partner e amico di Francesca Tocca. I social si stanno chiedendo se anche lei farà parte del cast di professionisti per accompagnare Umberto, e non solo, nelle esibizioni. Questo è molto probabile ma bisogna attendere ancora un po’.