Sammy Hassan corteggiato da una donna segreta?

Sammy Hassan è, o meglio era, il corteggiatore di Giovanna Abate che la ragazza preferiva più degli altri. La bella mora non ne ha mai fatto mistero né quando la trasmissione andava in onda in formato classico, né quando è arrivato il nuovo format. È proprio qui che, però, Giovanna è rimasta molto delusa da Sammy al punto di decidere, dopo diversi tira e molla, di abbandonare la conoscenza e rimanere, semmai, solo buoni amici.

Sammy, però, ha ricevuto un pacchetto, nelle ultime ore, che lo ha sorpreso non poco. Un vero e proprio pacco regalo con un contenuto tutto da decifrare che potrebbe arrivare da un’ammiratrice segreta. Tra i fans, però, c’è chi sospetta che a mandare il regalo a Sammy non sia affatto un’ammiratrice segreta ma la tronista di Uomini e Donne.

Sammy, un regalo inaspettato

È stato lo stesso Sammy ad informare i fans, su Instagram, di aver ricevuto un pacco a sorpresa di cui, però, non conosce assolutamente il mittente. “Improvvisamente alle sei e trenta del pomeriggio mi citofonano a casa” scrive il ragazzo. Poi prosegue “mi dicono ‘c’è una consegna per te’. Io penso che sia sempre e solo il mio amico che mi prende in giro, invece guardate..”. A questo punto mostra il contenuto del regalo: un bigliettino, una piadina, un chupa chup e una bottiglietta di vino.

Il contenuto del pacco dovrebbe rappresentare un chiaro indizio per il ragazzo che, però, ammette in maniera molto chiara di non avere idea della sua provenienza. Un pensiero che, però, deve avergli fatto molto piacere e, soprattutto, deve averlo lusingato. Lo hanno compreso benissimo i tanti seguaci che lo seguono ogni giorno.

Corteggiatrice misteriosa o Giovanna Abate?

Sempre avvolto nel massimo dello stupore, Sammy condivide, oltre al contenuto del pacco, anche il contenuto del bigliettino che lo accompagna. “C’era una volta un bambino che tutto quello che mangiava lo metteva in un panino. Ora quel bambino è cresciuto e per la sua voce è conosciuto. Se prova di coraggio dimostrerai fidati che non te ne pentirai”.

Queste sono le parole che accompagnano il regalo. Parole che sembrano avere ben poco senso ma che, se lette come hanno fatto alcuni, riescono a far comprendere come l’ammiratrice segreta potrebbe essere Giovanna. Anche perché, alcuni telespettatori hanno ipotizzato che dietro il nickname dell’Alchimista altri non ci sia che Sammy. Sarà proprio così?