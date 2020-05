“Anche mio marito colpito dalla stessa ischemia…”: Lamberto Sposini, il messaggio di una fan commuove il web [FOTO]

Sono passati circa nove anni da quando Lamberto Sposini, è stato colpito in diretta tv da un improvviso malore. Le condizioni sul suo stato di salute apparvero subito gravi e fu trasportato in ospedale.

Il giornalista per giorni ha lottato tra la vita e la morte e ad oggi porta ancora i segni di ciò che gli è successo. La malattia ha cambiato completamente la sua vita e non riesce più a parlare e a scrivere. Attualmente, Lamberto Sposini trascorre le proprie giornate accanto a sua figlia Matilde e alla compagna. Nonostante la separazione dalla prima moglie, quest’ultima le è rimasdta accanto prendendosi cura di lui.

Di recente dopo una lunga pausa è tornato attivo suoi social, dove attraverso il proprio account comunica con i fans. In uno scatto ha mostrato tutta la sua sensibilità e il proprio amore per la sua bambina. Tantissimi i messaggi di affetto e commozione, in particolar modo quella da parte di una donna… Vediamo insieme cosa ha scritto.

Lamberto Sposini e sua figlia Matilde insieme

In questi giorni di quarantena, dove ognuno di noi è rinchiuso in casa, sembra che i ricordi riaffiorino nella memoria di tutti. Chi pensa ad un proprio caro che non c’è più, chi ad un amico e chi invece ama riguardarsi fotografie del passato, ed è ciò che ha fatto anche il giornalista. Lamberto Sposini, infatti, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae accanto a Matilde, la sua bambina. Entrambi, felici e sorridenti, si lasciano andare ad un tenero bacio sulle labbra.

Il messaggio di una fan commuove il web

Ovviamente l’immagine tenerissima pubblicata da Lamberto Sposini ha fatto un boom di like. Tantissimi i fan felici di rivederlo attivo sui social e sopratutto sereno in questo periodo di emergenza sanitaria.

Tra i tanti messaggi di affetto, una fan ha commosso anche il giornalista. La donna ha espresso tutta la sua comprensione e il proprio dolore per quanto accaduto a Lamberto. Circa 4 anni fa anche suo marito è stato colpito dalla stessa ischemia ed è rimasto afasico a soli 54 anni.