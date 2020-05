Massimo Giletti vive in un luogo incantato: una meravigliosa villa a Biella [FOTO]

Massimo Giletti torna in Rai?

Negli ultimi giorni sul web si vocifera che Massimo Giletti possa lasciare La7 per fare ritorno in Rai. Si tratta solo di un’indiscrezione e al momento non c’è una conferma da entrambe le parti.

Nel frattempo il giornalista piemontese continua a condurre Non è l’Arena, la domenica sera negli studi milanesi di Urbano Cairo. Il resto della settimana la trascorre a Biella, in una bellissima villa dove vive l’anziana madre. Dopo la morte del padre avvenuta circa un anno fa, il professionista ha preso le redini dell’azienda tessile di famiglia.

Il giornalista apre le porte al magazine Oggi

Massimo Giletti è un torinese doc dove è nato 58 anni fa. Come accennato prima, la sua famiglia è proprietaria di una rinomata azienda tessile sita a Ponzone di Trivero, una borgata in provincia di Biella. E proprio in quel luogo il noto conduttore di La7 possiede una meravigliosa villa dove a rifugiarsi quando termina di lavorare nella caotica Milano.

“E’ il mio buen retiro da quando ero bambino”, aveva confessato tempo fa nel corso di un’intervista al periodico Oggi. In quell’occasione il presentatore di Non è l’Arena aveva dato la possibilità di fotografare la sua bellissima abitazione e poi postare gli scatti sulla rivista diretta da Umberto Brindani. (Continua dopo le foto)

La villa di Massimo Giletti

La villa di Massimo Giletti è antica, con dei mobili e complementi d’arredo molto ricercati. Situata in un luogo tranquillo ed incantato dove il giornalista piemontese si rifugia per scrollarsi da dosso lo stress accumulato a Milano. Dalle foto pubblicate dal magazine Oggi è possibile vedere l’ampia zona living, caratterizzata dal colore oro.

Inoltre sono presenti delle cornici e dei divani damascati che si intersecano al rosso delle pareti. Ad esse sono appesi dei quadri molto prestigiosi. Per quanto riguarda la camera degli ospiti, quest’ultima è sfarzosa e decorata in oro zecchino. Nell’abitazione di Biella c’è anche un secondo salotto che ha uno stile Anni Quaranta. La casa ha anche un ampio terrazzo in cui il conduttore organizza delle cene con colleghi ed amici.